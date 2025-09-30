هشدار زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل مدیریت بحران استان اردبیل صبح سه شنبه، در خصوص فعالیت سامانه بارشی همراه با نفوذ توده هوای نسبتاً سرد و کاهش محسوس دمای هوا در همه مناطق استان به‌ویژه در نوار شرقی، نواحی منتهی به استان گیلان، مناطق مرکزی و شهرستان خلخال از صبح چهارشنبه ۹ مهر تا اواخر وقت پنجشنبه ۱۰ مهر هشدار داد.

براساس این هشدار، بارش باران، وزش باد تند تا نسبتاً شدید به‌ویژه در نوار شرقی، مناطق شمالی و دشت اردبیل، کاهش محسوس دمای هوا به‌ویژه در مناطق مرکزی و شهرستان خلخال، رخداد مه و کاهش دید افقی در نوار شرقی و نواحی منتهی به استان گیلان و احتمال بارش برف در ارتفاعات انتظار می‌رود.

احتمالاتی از جمله اختلال در تردد جاده‌ای به سبب لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش دید، اختلال موقتی در عملیات پروازی فرودگاه‌های استان و خسارت به محصولات کشاورزی و باغی، از آثار این سامانه جوی پیش‌بینی می‌شود.

احتیاط در جاده‌های بین‌شهری به‌ویژه گردنه‌های حیران و الماس، پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی، کنترل دمای واحدهای تولیدی (مرغداری‌ها، گلخانه‌ها، آبزیان، دامداری‌ها و…)، تمهیدات لازم در بخش‌های مختلف کشاورزی و باغی و آگاهی عشایر از وضعیت نامساعد جوی، طی مدت فعالیت این سامانه جوی توصیه می‌شود.