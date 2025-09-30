حاجی دلیگانی: برنامه هفتم کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی، در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، اظهار داشت: لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده براساس سیاست‌های بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بوده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی شده است، اما اینکه دولت اعلام می‌کند نمی‌تواند آن را اجرا کند، بسیار نگران‌کننده است.

وی افزود: اگر قرار باشد هر قانونی که در مجلس تصویب می‌شود، دولت بگوید نمی‌توانم اجرا کنم، دیگر هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد.

حاجی دلیگانی با اشاره به برخی موارد گزارش دولت گفت: در گزارش آمده مواردی وجود دارد که نیاز به بودجه ندارد، اما دولت اجرای آن را غیرممکن می‌داند. به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی و مساجد، دلیلی برای عدم اجرا وجود ندارد.

وی با یادآوری وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور بیان کرد: رئیس‌جمهور با همین قانون برنامه هفتم پیشرفت از مردم رأی گرفته است. نرخ رشد ۸ درصدی نیز مطابق سیاست‌های ابلاغی رهبری است، اما دولت اعلام کرده این اهداف قابل اجرا نیستند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در پایان تأکید کرد: دولت اعلام کرده که قادر به کاهش نرخ تورم و رساندن آن به سطح تک‌رقمی تا پایان برنامه نیست که این موضوع بسیار خطرناک است، چرا که کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت نهفته است.