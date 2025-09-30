احمدی: قانون برنامه برای اجراست، نه بایگانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی، نماینده مردم رشت در نشست علنی عصر امروز (سهشنبه، ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی عملکرد سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، بر ضرورت ارزیابی واقعی و مبتنی بر جامعه از عملکرد دولت تأکید کرد.
وی با اشاره به تلاشهای مجلس در تصویب این قانون گفت: مجلس زحمت کشید و قانون برنامه پنجساله را نوشت و دولت موظف است آن را اجرا کند.
احمدی افزود که در زمان رأی اعتماد، رئیسجمهور و وزرا بارها به پایبندی به قانون برنامه تأکید کردند، اما اکنون باید عملکرد یک سال گذشته در بین مردم سنجیده شود.
نماینده رشت با تأکید بر الزام دولت به اجرای قوانین مصوب، اظهار داشت: قوانینی مانند برنامه پنجساله پیشرفت، قانون عفاف و حجاب و قانون دوتابعیتیها برای اجراست، نه بایگانی.
وی همچنین از ناتوانیها در کنترل قیمتها و مشکلات معیشتی مردم انتقاد کرد و خواستار برنامهریزی دولت برای ثبات اقتصادی شد.
احمدی با بیان اینکه رضایتمندی از عملکرد دولت باید ملموس و واقعی باشد، تصریح کرد: اگر برخی مسئولان توانایی مدیریت ندارند، باید جای خود را به افراد توانمند بدهند.
وی همچنین گفت که مشکلات مردم در حوزههای مختلف از جمله اقتصاد، فرهنگ، انرژی، بهداشت، مسکن و خودرو جدی است و باید مورد توجه قرار گیرد.
