رییس مجلس درگذشت مادر شهیدان «حسینی مزینانی» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رییس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف روز سه شنبه در این پیام اظهار کرد: درگذشت بانوی صبور مرحومه «فاطمه احمدی» ، مادر شهیدان والامقام سیدمحمد، سیدحسین و سیدحسن حسینی مزینانی و همسر رزمنده فقید پیشکسوت مرحوم حاج سید احمد حسینی مزینانی، پس از سال‌ها ایثار و بردباری، موجب تأسف و تأثر گردید.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این مادر مومن با تربیت فرزندانی رشید و دلاور در دامان پرمحبت خویش و تقدیم آنان در راه آرمان‌های انقلاب و نظام، جلوه حقیقی از ایثار و رشادت بود که در طول سال‌ها فراق عزیزانش هیچگاه خللی در ایمان و عقیده راسخش ایجاد نشد و ثابت‌قدم بر سر عقیده و هدفی که فرزندانش را برایش فدا کرده بود، ایستاد.

در پیام ‌وی آمده است: ضمن عرض تسلیت این مصیبت به مردم شریف شهرستان‌های سبزوار و داورزن استان خراسان رضوی، خانواده محترم و سایر بستگان، برای آن بانوی صالحه که پس از سال‌ها رنج دوری، اینک در جوار فرزندان شهیدش آرام گرفت، رحمت و رضوان‌الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال طلب می‌نمایم.

گفتنی است؛ «فاطمه احمدی» مادر شهیدان «سیدحسین، سید محمد و سیدحسن حسینی مزینانی» دوشنبه شب در شهرستان داورزن آسمانی شد و به فرزندان شهیدش پیوست.

همچنین مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر این اسوه صبر و استقامت فردا چهارشنبه ۹ مهرماه در زادگاهش روستای مزینان شهرستان داورزن با حضور با شکوه آحاد مردم و مسوولان برگزار می‌شود.