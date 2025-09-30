  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۴

مادر شهیدان «مزینانی» در داورزن آسمانی شد

مشهد- فاطمه احمدی مادر شهیدان «سیدحسین، سید محمد و سیدحسن حسینی مزینانی» پس از سال‌ها تحمل درد و رنج دوری از فرزندان، آسمانی و به شهیدانش پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه احمدی مادر شهیدان «سیدحسین، سید محمد و سیدحسن حسینی مزینانی» در سن ۸۸ سالگی، پس از سال‌ها تحمل درد و رنج دوری از فرزندان، آسمانی و به شهیدانش پیوست.

صدیقه خدیوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، طی پیامی درگذشت مادر شهیدان «سیدحسین، سید محمد و سیدحسن حسینی مزینانی» را تسلیت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از خداوند منان مسئلت کرد.

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر این اسوه صبر و استقامت ساعت ۹ صبح فردا ۹مهرماه در زادگاهش روستای مزینان شهرستان داورزن با حضور با شکوه آحاد مردم و مسئولان برگزار می‌شود.

کد خبر 6606645

