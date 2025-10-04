به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده شهیدان والامقام سیدمحمد، سیدحسین و سیدحسن حسینی مزینانی در پی درگذشت والده صبور و پرافتخارشان، حاجیه خانم فاطمه احمدی، با صدور پیامی از حضور گسترده مردم قهرمان‌پرور مزینان، مسئولان کشوری و لشکری، روحانیون، ایثارگران و بسیجیان در مراسم تشییع، خاکسپاری و ترحیم «ام‌الشهدا» و تسلّی دل بازماندگان، صمیمانه قدردانی و اعتذار کردند.

در ادامه متن پیام آمده است:

بِسمِ رَبِّ الشُهَداءِ وَ الصِّدّیقین

وَ مَنْ‌ یُطِعِ‌ اللَّهَ‌ وَ الرَّسُولَ‌ فَأُولٰئِکَ‌ مَعَ‌ الَّذِینَ‌ أَنْعَمَ‌ اللَّهُ‌ عَلَیْهِمْ‌ مِنَ‌ النَّبِیِّینَ‌ وَ الصِّدِّیقِینَ‌ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ‌ وَ حَسُنَ‌ أُولٰئِکَ‌ رَفِیقاً (النساء ٦٩)

یک بار دیگر مزینان این دیار قهرمان پرور و ولایتمدار که تاریخ کهن آن حاکی از دلاوری ها و شجاعت ها و مردانگی فرزندانش در مقابل هر تهاجم و تخاصمی بوده عطر و بوی شهادت گرفت و خدای شهیدان را خاضعانه و خاشعانه شکر و سپاس می گوییم که ما را در میان مردمی آفرید که وجودشان سرشار از مهر و محبت و قدرشناسی است، مردمی که در دفاع از نظام مقدس و والای اسلامی نام صدها رزمنده و ایثارگر و شهید را در کارنامه خود ثبت کرده اند و همگان این سرزمین را به عنوان خاستگاه ایثارگران می شناسند.

پروردگار عالمیان را شاکریم که ما را در دامان مادری پروراند که در طول زندگی پر خیر و برکتش داغ های بی شماری را تجربه کرد اما هر بار که خبر شهادت یکی از عزیزانش را شنید جز شکر به درگاه الهی چیزی دیگر بر زبان نیاورد و در حالی که همیشه از فراق فرزندان دلبند خود سیدمحمد، سیدحسین و سیدحسن می سوخت و در خلوت به سوگ می نشست با روی باز و لبخند و شیرینی به استقبال میهمانانش می شتافت و مدام عاقبت بخیری را برای خود و حاضرین در خانه اش از خداوند متعال درخواست می کرد و ما فرزندان این مادر مقاوم و صبور شهادت می دهیم که او همانند مادر شهیدان کربلا که نامش نیز زینت یافته نام مبارک بی بی دو عالم است جز در مسیر حق سخنی نگفت و این گونه بود که مقرب درگاه الهی شد و خداوند کریم صبری زینبی به او عطا فرمود.

با صلوات بر محمد و آل محمد و پیامبران طریق هدایت از آدم تا خاتم و درود به روان پاک شهدا و پدران و مادران آنها و عرض ارادت به پیشگاه حضرت صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و نماینده برحقش حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) و عرض سلام و سپاس خدمت ملت شریف ایران اسلامی به ویژه مردم غیرتمند و قدر شناس مزینان و دیار سربداران که از اولین لحظات شنیدن خبر آسمانی شدن مادر عزیزمان حاجیه خانم فاطمه احمدی ما را تنها نگذاشته و در تمامی مراسم و مجالس تشییع و بدرقه و خاکسپاری و ترحیم والده مکرمه شهیدان همراهمان بودند و از عزیزانی که با ارسال پیام خاصه مقامات کشوری و لشکری از جمله؛ جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور محترم ایران اسلامی که با نشان دادن تصاویر شهدای جنگ ۱۲ روزه در سازمان ملل ماهیت چهره ی خبیث رژیم صهیونی را بر ملا کرد و موجب تسلای دل خانواده معزز شهدا شد و همچنین دکتر محمدباقر قالیباف ریاست محترم قوه ی مقننه، رزمنده ای که برادر شهیدمان سیدحسن و پدر بزرگوارمان زنده یاد حاج سیداحمد حسینی در دوران دفاع مقدس بسیجیان لشکر تحت فرماندهی او بودند و از جناب آقای مهندس سعید اوحدی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و همکاران ارجمندشان در بنیاد شهید کشور و استان خراسان رضوی و شهرستان داورزن، سردار سرلشکر محمد پاکپور فرمانده شایسته و غیور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و امامان جمعه شهرستان های سبزوار و داورزن، استاندار محترم خراسان رضوی و مسئولین ادارات و سازمان های استان به ویژه فرمانداران و شوراهای اسلامی و نمایندگان مردم شریف شهرستان های مشهد، سبزوار و داورزن، فرماندهان محترم انتظامی و سپاه خراسان رضوی به خصوص طلایه داران عرصه مقاومت و بسیجیان جان برکف، قضات و وکلای محترم قوه قضائیه، خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ملی و خبرگزاری های رسمی و مجازی، هیئات مذهبی و اعزه محترم روحانیت مزینان و روستاهای مجاور و سرورانی که با نفس گرم و مسیحایی خود زینت بخش مجالس ترحیم مادر عزیزمان بودند و آحاد مردم و مسئولینی که به هر طریق ممکن تسلّای خاطر بازماندگان شدند تشکر و قدردانی می کنیم و امیدواریم همواره در صراط مستقیم و مسیر شهدا ثابت قدم و پایدار بمانیم. ان شاءالله

از طرف فرزندان و بازماندگان ام الشهدا مرحومه حاجیه فاطمه احمدی مادر شهیدان والامقام حسینی مزینانی