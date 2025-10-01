به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی مخالفت دموکرات سنای آمریکا با لایحه پیشنهادی جمهوریخواهان مبنی بر تمدید تامین مالی دولت آمریکا بامداد چهارشنبه تعطیل شد.
این نخستین تعطیلی دولت در دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ است.
در رایگیری مجلس سنا جمهوریخواهان به یک لایحه پیشنهادی دموکراتها رأی منفی دادند،؛ این لایحه شامل تأمین بودجه دولت تا پایان اکتبر و تمدید یارانههای دولت فدرال از جمله مراقبتهای بهداشتی بود که قرار است تا پایان سال منقضی شوند.
و از سوی دیگر دموکراتهای سنا از پیوستن به جمهوریخواهان برای تصویب طرح تأمین کوتاهمدت مالی دولت خودداری کردند؛ این طرح در مجلس نمایندگان تصویب شده بود و دولت را با سطوح فعلی بودجه تا ۲۱ نوامبر تأمین میکرد.
دقیقاً مشخص نیست که تأثیر تعطیلی دولت آمریکا چقدر گسترده خواهد بود یا تعلیق بودجه چه مدت طول خواهد کشید. خدمات حیاتی، از جمله تأمین اجتماعی و امورات و پرداختهای پزشکی دامه خواهند یافت، اما افرادی که به این منابع نیاز دارند ممکن است با تأخیر مواجه شوند. دفتر بودجه کنگره تخمین میزند که حدود ۷۵۰،۰۰۰ کارمند فدرال ممکن است روزانه به مرخصی اجباری فرستاده شوند.
تاریخچه تعطیلی دولت فدرال آمریکا
از سال ۱۹۷۶، دولت فدرال آمریکا به دلیل عدم توافق دو حزب در مورد بودجه یا تأمین مالی، ۲۰ بار تعطیل شدهاست.
طولانیترین تعطیلی در سال ۲۰۱۸ رخ داد که ۳۴ روز به طول انجامید.
دقایقی پیش، دولت فدرال برای بیست و یکمین بار به دلیل عدم توافق بین دو حزب، دوباره تعطیل شد.
