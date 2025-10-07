سنای آمریکا برای پنجمین بار در توقف تعطیلی دولت شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، مجلس سنای ایالات متحده برای پنجمین بار نتوانست بسته مالی پیشنهادی را که هدف آن پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال است، به تصویب برساند.
در همین راستا دونالد ترامپ مدعی شد: دموکراتها باعث تعطیلی دولت در یکی از موفقترین دورههای اقتصادی تاریخ آمریکا شدند.
وی در واکنش به ادامه تعطیلی دولت فدرال گفت: دموکراتها دولت را در میانه یکی از موفقترین دورههای اقتصادی تاریخ کشورمان تعطیل کردند.
ترامپ با ابراز تأسف از پیامدهای این بحران افزود که تعطیلی دولت بر بسیاری از برنامهها و خدماتی که مردم آمریکا به آن متکی هستند تأثیر منفی گذاشته است و «نباید چنین اتفاقی رخ میداد».
وی ادعا کرد: مایلم با دموکراتها درباره سیاستهای شکستخوردهشان در حوزه بهداشت و درمان یا هر موضوع دیگری همکاری کنم، اما آنان باید پیش از هر چیز اجازه دهند دولت دوباره باز شود و این باید همین امشب انجام گیرد.
این شکست تازه در حالی رخ داد که دولت آمریکا همچنان با بحران تعطیلی ادارات فدرال و توقف بخشی از خدمات عمومی روبهرو است و اختلاف میان جمهوریخواهان و دموکراتها بر سر نحوه تأمین بودجه ادامه دارد.
