۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۱

سنای آمریکا طرح دموکرات‌ها برای پایان دادن به «تعطیلی دولت» را رد کرد

سنای آمریکا طرح دموکرات‌ها برای پایان دادن به «تعطیلی دولت» را رد کرد

سنای ایالات متحده آمریکا با طرح پیشنهادی حزب دموکرات برای تأمین مالی موقت دولت فدرال مخالفت کرد و بحران "تعطیلی دولت" در این کشور ادامه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، سنای آمریکا به لایحه پیشنهادی حزب دموکرات که هدف آن تأمین بودجه موقت دولت و در نتیجه پایان دادن به وضعیت "تعطیلی دولت" بود، رأی منفی داد.

این اقدام در پی بن‌بست سیاسی بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر نحوه تصویب بودجه دولت و گنجاندن اصلاحات مدنظر دموکرات‌ها، به‌ویژه در حوزه خدمات درمانی، صورت گرفت.

رد این لایحه عملاً احتمال ادامه "تعطیلی دولت" در آمریکا را که بخش‌هایی از فعالیت‌های فدرال را متوقف کرده است، افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، در پی تداوم بحران «تعطیلی دولت» در ایالات متحده آمریکا، شمار زیادی از شهروندان آمریکایی با امضای یک طومار آنلاین خواستار قطع حقوق و مزایای اعضای کنگره در طول این دوره شده‌اند.

روسیا الیوم به نقل از (Change.org) که یک پلتفرم آنلاین جهانی برای طومار و کنشگری اجتماعی است، گزارش داد که تا این لحظه، ۹۹ هزار نفر با امضای طوماری رسمی، خواستار محروم شدن اعضای کنگره از دریافت حقوق خود در طول مدت «تعطیلی دولت» فدرال شده‌اند.

این طومار با هدف اعمال فشار بر نمایندگان و سناتورها برای پایان دادن سریع به بن‌بست بودجه‌ای و بازگشایی نهادهای دولتی به راه افتاده است.

