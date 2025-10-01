خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: در پی مخالفت نمایندگان دموکرات سنای آمریکا با لایحه پیشنهادی جمهوریخواهان برای تمدید تامین مالی دولت، دولت فدرال آمریکا از بامداد چهارشنبه تعطیل شد.
موضوع اصلی اختلاف بین این دو حزب، خدمات بهداشتی بود، اما تعطیلی دولت بدین معناست که تقریباً تمام خدمات فدرال غیرضروری ممکن است تا زمان رسیدن به توافق کاملاً متوقف شوند.
این موضوع برای آمریکا به چه معنا و آیا این ماجرا در سالهای گذشته رخ داده است؟
تعطیلی دولت چیست؟
تعطیلی دولت فدرال به معنای توقف تمام فعالیتهای غیرضروری دولت است. این توقف همه مسائل، از تامین اجتماعی گرفته تا سفرهای هوایی و دسترسی به پارکهای ملی را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
سازمانهای فدرال برای ادامه فعالیت خود به تصویب بودجه توسط کنگره وابسته هستند تا رئیسجمهور بتواند قانون بودجه سال مالی آینده را امضا کند.
اگر به دلیل اختلافات سیاسی (که در شرایط کنونی، آمریکا در چنین وضعیتی به سر برده و به شدت دچار اختلاف و شکاف سیاسی است) بودجه تصویب نشود، این سازمانها مجبور به تعطیلی میشوند. این بدین معناست که کارمندان نمیتوانند سر کار بروند و متعاقباً حقوقی هم دریافت نمیکنند.
چه بخشهایی به فعالیت ادامه میدهند؟
به نوشته وبسایت شکبه «اسکاینیوز» سازمانهای فدرال که حیاتی محسوب میشوند، به کار خود ادامه میدهند. اداره تحقیقات فدرال (افبیآی) و سازمان اطلاعات مرکزی (سیآیای) تعطیل نمیشوند، کنترل ترافیک هوایی متوقف نمیشود و گارد ملی نیروهای امنیت مرزی نیز دست از کار نمیکشند. همچنین شبکه ملی برق نیز از این تعطیلی مصون است.
پرداختهای تامین اجتماعی همچنان انجام میشود، خدمات درمانی و بهداشتی برای کهنهسربازان و افرادی که به برنامه «مدیکر / بیمه درمانی دولت فدرال» وابسته هستند ادامه مییابد و اداره پست نیز به تحویل مرسولات ادامه خواهد داد.
چه بر سر کارمندان میآید؟
در آخرین تعطیلی دولت در سال ۲۰۱۸، از ۸۰۰ هزار کارمند فدرال، ۳۴۰ هزار نفر به مرخصی اجباری فرستاده شدند. هر کارمندی که به مرخصی اجباری میرود، پس از بازگشت به کار حقوق معوقه خود را دریافت خواهد کرد. با این حال، این تاخیر در پرداخت حقوق میتواند در بحبوحه افزایش هزینههای زندگی، بر خانوادهها فشار مالی ایجاد کند.
تصمیمگیری درباره اینکه چه کسی به مرخصی اجباری برود و چه کسی به کار ادامه دهد، به عهده سازمانهای دولتی است؛ گرچه دفتر بودجه کاخ سفید و رئیس جمهور تهدید به اخراج گسترده کردهاند!
هرگونه اخراج میتواند فشار جدی بر سازمانهایی وارد کند که پیشتر در سال جاری با تعدیل گسترده نیرو ناشی از طرح وزارت موسوم به «بهرهوری دولت» که در آن مقطع تحت هدایت ایلان ماسک، میلیاردر مشهور آمریکایی بود، ضربه خوردهاند.
چرا همه ماجرا آشنا به نظر میرسد؟
چون این اتفاق پیش از این بارها رخ داده است. از اواسط دهه ۱۹۷۰، آمریکاییها با ۲۰ مورد تعطیلی یا شکاف در تامین بودجه مواجه شدهاند.
دولت آمریکا در سال ۱۹۹۵ زمانی که دولت کلینتون و کنگره تحت رهبری جمهوریخواهان بر سر سطح هزینههای دولتی به توافق نرسیدند، حدود یک ماه تعطیل شد.
در تازهترین تعطیلی نیز در سال ۲۰۱۸، دموکراتها از تصویب طرح هزینهای ترامپ برای تامین بودجه دیوار مرزی جنوبی خودداری کردند. آن تعطیلی ۳۵ روز طول کشید. سایر تعطیلیهای قبلی کمتر از یک هفته به طول انجامیدند.
نظر شما