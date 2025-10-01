به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه‌ ایران‌شهر، نمایش «عروس انار» به نویسندگی و کارگردانی‌ حسین جمالی و با بازی رامونا ‌شاه، لطف‌ الله سیفی، الناز ‌سلیمانی، فربد ‌فرهنگ، آرش ‌غلام ‌آزاد، سالار ‌دریامج، بهاالدین مرشدی، مژگان ‌چارانی، مائده کیوانی از ۱۵ مهر ساعت ۱۸:۳۰ در سالن سمندریان اجراهای خود را آغاز می‌کند.

همچنین نمایش «لمس» به نویسندگی وهاب مهربان و شهاب‌ مهربان‌ و کارگردانی شهاب مهربان، با بازی (به ترتیب حروف الفبا) حسین ‌پورکریمی، عباس ‌جمالی، بهار ‌کاتوزی، مجید وسفی نیز از ۱۴ مهر ساعت ۱۹ در سالن ناظرزاده کرمانی به صحنه می‌رود.

علاقه‌مندان به تهیه اینترنتی بلیت‌های این ۲ نمایش می‌توانند به سایت تماشاخانه و یا سامانه‌ تیوال مراجعه کنند.