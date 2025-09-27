به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه اثر، حسین جمالی، نویسنده، مترجم، مدرس و کارگردان تئاتر، پس از ۶ سال دوری از صحنه با نویسندگی و کارگردانی نمایش «عروس انار» به سالن سمندریان تماشاخانه ایران‌شهر می‌آید.

گروه هنری «نیست» به سرپرستی حسین جمالی پیش از این در راستای هم‌آمیزی دستاوردهای میان رشته‌ای و مهارت‌های شگفتی‌ساز، صحنه‌هایی بدیع از نمایش اصیل ایرانی را در قالب تجریبات پژوهشی و اجرایی در تلفیق با سه نمایشنامه «رومئو و ژلیت»، «لیرشاه» و «هملت» از ویلیام شکسپیر و با نظر تماشاگران بررسی کرده و نتیجه آن را در ۲ نمایش «چلگیس» و «احتمال اشتباه» به نمایش گذاشته‌اند.

نمایش «احتمال اشتباه» آخرین نمایش به قلم و کارگردانی این هنرمند؛ براساس دستاوردهای میان رشته‌ای و کلاژی با محوریت داستان «رستم و سهراب» در سال ۱۳۹۸ در تالار حافظ میزبان تماشاگران و علاقه‌مندان به تئاتر بود.

وی اکنون پس از گذشت ۶ سال از آخرین تجربه کارگردانی‌اش با نمایش «عروس انار» که پژوهشی دیگر درباره آیین‌ها و رفتارمندی هنر روایت در نمایش شرق است، به صحنه باز می‌گردد.

نمایش «عروس انار»؛ رویکردی تازه را در تصویرسازی و تبیین نگرش اصالت نمایش ایرانی با مخاطب به اشتراک می‌گذارد. تجربه‌ای تاریخی فرهنگی که همچون میراث از خانواده هنر نمایش به ما رسیده است و در خلاصه داستان آن می‌خوانیم: «درخت درحال انتخاب قربانی بعدی خود است.»

بازیگران و دیگر عوامل این اثر نمایشی به‌زودی معرفی می‌شوند.