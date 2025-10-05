به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش تازه شهاب مهربان که پیش‌تر با نام «لمس» معرفی شده بود، با تصمیم گروه اجرایی و همکاری همکاران تماشاخانه ایران‌شهر، از این پس با عنوان «مجلس ناهید» روی صحنه سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر می‌رود.

شهاب مهربان کارگردان این اثر در یادداشتی درباره این تغییر عنوان نوشته است: «به علت تداخل همزمان اسم نمایش با نمایش دیگری به نام «لمس»، برای احترام به گروهی‌ که زودتر از ما به صحنه آمده بودند، با همکاری همکاران تماشاخانه ایرانشهر و همفکری گروه اجرایی نمایش تصمیم به تغییر نام نمایش به «مجلس ناهید» شدیم.»

نمایش «مجلس ناهید» از دوشنبه ۱۴ مهر ساعت ۱۹ در سالن فرهاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر اجرا می‌شود.

این اثر به نویسندگی مشترک وهاب و شهاب مهربان، طراحی و کارگردانی شهاب مهربان و تهیه‌کنندگی علیرضا توسلی‌زاده تولید شده است.

همچنین مجری طرح و مدیر تولید این نمایش رها جهانشاهی است.

بازیگران این نمایش (به ترتیب حروف الفبا) متشکل از صادق برقعی، عباس جمالی، بهار کاتوزی و مجید یوسفی هستند.

سایر عوامل نمایش عبارتند از طراح گرافیک: پیمان طاهری‌پور، طراح نور و ویدیو آرت: شهاب مهربان، اجرای ویدیو آرت و ساخت تیزر: محمدعلی ستاره، طراح صدا و آهنگساز: آرمین امین‌ترابی، طراح لباس: صدف ذاکریان، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: پرتو مهر، دستیار دوم کارگردان: آرین خوشنود، عکاس: کیارش مسیبی، مشاور رسانه‌ای: علی کیهانی، مدیر تبلیغات و روابط عمومی: نوید آغاز.

در خلاصه داستان نمایش آمده است: «توی محل پر شده بود، مرگ ناهید کار از ما بهترونه ... بابا میگه دروغه ... ولی من که میگم بعیدم نیست ...»

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت نمایش «مجلس ناهید» به سایت تیوال مراجعه کنند.