به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی در حکمی پوپک عظیم‌پور تبریزی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پژوهشگر و کارگردان تئاتر عروسکی را به عنوان دبیر بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک منصوب کرد.

متن این حکم بدین شرح است:

«هنرمند ارجمند؛

سرکار خانم پوپک عظیم‌پور تبریزی

آنجا که زبان از بیان باز می‌ماند و روایت در سایه‌ای از خیال به حرکت درمی‌آید؛ تنها عروسک‌ها هستند که بدون واسطه اما پرشور، سخن می‌گویند. دنیای عروسکی سرزمین شگفتی‌ها و گفتگوهای بی‌واسطه است. جهانی زنده و خیال‌انگیز که در آن همگان دست در دست هم برای ساختن رویایی مشترک، نام ایران را با افتخار زمزمه می‌کنند.

این بار نیز گفتگوی تمدن‌ها را با زبان عروسک‌ها در کنار هنرمندان سراسر جهان روایت خواهیم کرد؛ روایتی از امید، صلح، اندیشه و آفرینش.

نظر به نگاه هنرمندانه، تخصص، تجربه و دغدغه‌های ارزشمندتان و با مشورت خانواده‌ی بزرگ نمایشگران عروسکی به موجب این حکم سرکار عالی به عنوان دبیر بیست‌بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران_مبارک منصوب می‌گردید. امید است که با اتکال به الطاف الهی، بهره‌گیری از تجربیات گران‌سنگ گذشته نگاهی نو و روزآمد و همراهی سرمایه‌های علمی هنری این مرزوبوم در برگزاری باشکوه این رویداد فاخر سربلند و پیروز باشید.»

پوپک عظیم‌پور تبریزی، دارای مدرک کارشناسی کارگردانی نمایش عروسکی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد در ۲ رشته کارگردانی و پژوهش هنر و دکترای پژوهش هنر است.

مدیر شورای سیاستگذاری اولین جشنواره بین‌المللی مجازی تئاتر عروسکی دانشجویی دانشگاه تهران، عضو اصلی کمیته پژوهش یونیمای جهانی، مسئول احیا، بازخوانی، بازیابی و بازسازی عروسک‌های آیینی و سنتی مناطق آزاد، مدیر کارگاه‌های آموزشی جشنواره‌ تئاتر تجربه، عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر امور بین‌الملل مبارک یونیما، عضو شورای سیاستگذاری سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی، عضو آکادمیک کارگروه تئاتر عروسکی، مشاور پژوهشی بخش بین‌الملل جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویان و داوری جشنواره ملی فیروزه، بخشی از رزومه مدیریتی این هنرمند به شمار می‌آید.