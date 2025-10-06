بازیگران نمایش «عروس انار» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه اثر، بازیگران نمایش «عروس انار» به نویسندگی و کارگردانی حسین جمالی که از ۱۵ مهر ساعت ۱۸:۳۰ در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه میرود، معرفی شدند.
رامونا شاه، لویی سیفی، الناز سلیمانی، فربد فرهنگ، آرش غلامآزاد، سالار دریامج، بهاءالدین مرشدی، مژگان چارانی و مائده کیوانی بازیگرانی هستند که در نمایش «عروس انار» به ایفای نقش میپردازند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «درخت در حال انتخاب قربانی بعدی خود است.»
نمایش «عروس انار» از ۱۵ مهر تا ۱۶ آبان در سالن سمندریان اجرا میشود و علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت این نمایش به سایت تیوال یا گیشه تماشاخانه ایرانشهر مراجعه کنند.
