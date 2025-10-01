تجلیل از زهره شکوفنده و عمو پورنگ؛ برای پویایی سینمایی کودک چه کردیم؟

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با حضور حامد جعفری دبیر این جشنواره صبح امروز ۹ مهر در بنیاد سینمایی فارابی آغاز شد.

حامد جعفری در ابتدای این نشست بیان کرد: امسال جشنواره علاوه بر اصفهان در ۱۹ استان دیگر نیز به نمایش درمی‌آید. جمعه این جشنواره افتتاح و چهارشنبه اختتامیه این رویداد برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: ۳۹۳ اثر متقاضی حضور در جشنواره بودند که حدود ۸ فیلم بلند داستانی در بخش مسابقه، ۱۹ فیلم کوتاه در بخش مسابقه و ۱۱ انیمیشن در بخش انیمیشن جشنواره حضور دارند. ۱۸۳ اثر در بخش بین‌الملل مورد بازبینی قرار گرفت و ۹ فیلم بلند داستانی، ۹ فیلم کوتاه و انیمیشن در بخش مسابقه حضور دارند. ما درخواست صدور روادید مهمانان را اعلام کردیم و به امید خدا شنبه میزبان این مهمانان در اصفهان هستیم.

تجلیل از زهره شکوفنده، عمو پورنگ و مهدی مسعودشاهی

جعفری گفت: بزرگداشت زهره شکوفنده پیشکسوت دوبله، بزرگداشت داریوش فرضیایی (عمو پورنگ) و نکوداشت مهدی مسعودشاهی مدیر فرهنگی فقید در جشنواره برگزار می‌شود. بنای ما این بود که جشنواره امسال به صورت یکپارچه با بخش بین‌المللی برگزار شود اما به دلیل محدودیت‌ها بخش ملی و بین‌المللی مانند سال‌های گذشته جدا هستند.

جعفری درباره برنامه های جنبی جشنواره بیان کرد: حدود ۴۰ تئاتر خیابانی به همت شهرداری اصفهان درباره جشنواره طراحی شده است و با حضور چهره های محبوب کودکان و نوجوانان برنامه‌هایی برگزار می‌شود. چند گردهمایی هم در اصفهان داریم. همچنین نشست های «قرار هفت» در تهران برگزار شدند.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی درباره نکوداشت شهدای کودک و نوجوان جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره توجه ویژه‌ای به خانواده شهدا داشتیم.

وی درباره برگزاری دوساله جشنواره گفت: یک دلیل مهم درباره برگزاری این جشنواره وجود دارد و آن هم این است که ما هرچقدر به سینمای کودک و نوجوان اهمیت دهیم، فیلمسازان را ترغیب می‌کنیم که به مسیر فیلمسازی خودشان ادامه دهند. شرایط جشنواره مطلوب نیست و حدود ۲۵ فیلم بلند به جشنواره ارسال شد و تنها ۸ فیلم انتخاب شدند. این مساله نشان می‌دهد که سطح کیفی و کمی تولیدات زیاد نیست‌. جشنواره کودک تنها میعادگاه فیلمسازان کودک و نوجوان است و برگزاری سالانه این جشنواره حتما کمک کننده است. همچنین در سال‌هایی که جشنواره تعطیل شد اتفاق خوبی در این حوزه رخ نداد و این موضوع نشان می‌دهد که تعطیلی جشنواره منجر به بهبود کیفی و کمی تولیدات کودک نمی‌شود.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی درباره رویکردش در حمایت از تولید آثار بیان کرد: تولیدات حوزه کودک باید برای مخاطب کودک تولید شود و رویکرد سال‌های اخیر به نتیجه نرسید و ما امسال با آثاری مواجه بودیم که شاید کمتر در جذب مخاطب توفیق پیدا کنند. سینمای کودک یک ژانر نیست بلکه برشی از سینما است که می‌تواند ژانرهای مختلفی داشته باشد. بنیاد سینمایی فارابی متعلق به همه مخاطبان سینمایی است پس باید آغوشش برای همه سلایق باز باشد. تلاش ما در دوره جدید این است که پذیرای حضور همه دوستان باشیم‌.

وی افزود: سال‌ها سینماگران زیادی به بنیاد مراجعه کردند و فیلم‌هایشان موفق نبوده است. رویکرد ما این است که تلاش کنیم حمایت‌ها را معطوف به این کنیم که فرصت در اختیار آدم‌های جدید قرار بگیرد مگر اینکه یک‌ فیلمسازی در عملکرد خودش موفق بوده باشد. باید این واقعیت را پذیرفت که سینما یک موضوع فرهنگی است و امر فرهنگی در کوتاه مدت تاثیر خودش را نشان نمی‌دهد. اثری در بنیاد فارابی ساخته شده است که توفیق خوبی در اکران داشت درنتیجه برای تشویق فیلمساز تلاش کردیم قسمت دوم آن فیلم نیز ساخته شود.

جعفری در پاسخ به این پرسش که چرا حتما باید مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی دبیر جشنواره کودک باشد، گفت: در خیلی از ادوار مدیرعامل فارابی دبیر جشنواره نبوده و این سوال را آقای فریدزاده باید جواب دهند.

تمهیداتی برای پویایی سینمای کودک

وی درباره رویکردش در پویایی سینمای کودک توضیح داد: ما تلاش داریم برای جشنواره یک دبیرخانه دائمی ایجاد کنیم. پس از جشنواره نیاز به اثرسنجی داریم. تمام آثار با هدفی تولید می‌شوند اما هرگز این نکته را بررسی نکردیم که آیا هدف فیلم ها به سرانجام رسیدند؟ یا مخاطب متوجه پیام‌ فیلم ها شد؟ نقطه نخست باید این باشد که بازخورد کودکان را نسبت به فیلم هایی که ساخته می شوند، بسنجیم و اینگونه افق پیش روی ما مشخص می‌شود. ۱۱۲ فیلم در حوزه کودک به بنیاد فارابی مراجه کردند اما از طرفی ما رصد می‌کنیم که به سینماگران خوب و باکیفیت مراجعه کنیم و ایده‌هایشان را در بنیاد با ما به اشتراک بگذارند. سینمای کودک در حوزه عرضه آثار نیز باید حمایت شوند. اگر می‌خواهیم در سینمای کودک به موفقیت برسیم باید الگوهای موفقی در حوزه تولید و عرضه ترسیم کنیم و مزایایی برای سینمای کودک در نظر بگیریم که سرمایه‌گذاران را ترغیب کند.

دبیر جشنواره کودک درباره پرداختن به نسل کشی در غزه گفت: در فرایند بازبینی آثار تعداد خوبی فیلم مرتبط با جنگ غزه و جنگ‌ ۱۲ روزه بودند. آثاری که از کیفیت خوبی برخوردار بودند به جشنواره راه پیدا کردند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا آثار برگزیده جشنواره کودک مانند ندختر برقی ۱» اکران نمی‌شوند، توضیح داد: فیلم خوب اگر به دست مخاطب نرسد تاثیرگذاری ندارد اما باید بپذیریم که با انباشتگی برخی فیلم‌ها پشت اکران مواجه هستیم. برای رفع این مساله سازوکارهایی پیش‌بینی کرده‌ایم که ناظر بر تمام تولیدات کودک و نوجوان است.

جعفری تصریح کرد: برگزاری یکپارچه بخش ملی و بین‌المللی الزاماتی دارد و تولیدات داخلی باید آمادگی رقابت با آثار خارجی را داشته باشند. متاسفانه در ایران هنوز این آمادگی وجود ندارد. سینمای کودک به نوعی شبیه صنعت خودروسازی است به طور مثال ما نمی‌توانیم واردات خودروی خارجی را آزاد کنیم چون ممکن است تولیدات داخلی از بین بروند.

وی افزود: یکی از نقاط ضعف جشنواره در ادوار گذشته این بود که یا بخش بین‌المللی نداشتیم یا بخش بین‌الملل کاملا از بخش ملی جدا بود اما امسال سعی داریم بستر تعامل میان افراد از همان روز نخست فراهم باشد. ما برای جدی گرفتن سینمای کودک نیاز داریم که نهادهای مختلف این جشنواره را جدی بگیرند. دوستان صداوسیما برای تبلیغ جشنواره همکاری خوبی با ما داشتند اما ‌برخی نهادها تقاضای پول‌های عجیبی می‌کردند.

زمان برگزاری المپیاد فیلمسازی نوجوانان به تعویق افتاد

جعفری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اینکه آیا امسال المپیاد فیلمسازی نوجوانان امسال برگزار می‌شود و اینکه چرا المپیاد امسال همزمان با جشنواره برگزار نشده است؟ گفت: المپیاد حتما امسال برگزار می‌شود. در ادوار گذشته نیز این سابقه وجود داشته است که المپیاد همزمان با جشنواره برگزار نشود. ما نیز امسال به این دلیل که کیفیت برگزاری المپیاد را حفظ کنیم و از شتابزدگی در برگزاری المپیاد پرهیز کنیم زمان برگزاری را به تعویق انداختیم.

وی در پاسخ به اینکه چرا بخش مربوط به غزه در جشنواره وجود ندارد، اظهار کرد: این جشنواره ماموریت ساختی ندارد بلکه ماموریت ارائه آثار را دارد. بنیاد فارابی نیز به عنوان مجموعه حمایت‌کننده از تولیدات کودک پیش‌تر نیز تولیداتی درباره کودکان غزه داشته است اما برای تشکیل یک بخش جداگانه ضوابطی نیاز است که کیفیت جشنواره پایین نیاید.

دبیر جشنواره فیلم‌های کودک گفت: حتما ما از فیلم اقتباسی استقبال بیشتری می‌کنیم زیرا موفقیت این اثر یک‌بار از قبل بررسی شده است پس این مساله برای ما یک فرصت است. امسال در جشنواره فیلم اقتباسی داریم اما محصول بنیاد فارابی نیست.

وی درباره حواشی برگزاری جشنواره فیلم کودک در اصفهان توضیح داد: اکنون باید تمام تمرکزمان را روی این بگذاریم که جشنواره به بهترین شکل ممکن در اصفهان برگزار شود اما حتما نشست بررسی و آسیب‌شناسی مکان برگزاری جشنواره، پس از برگزاری این رویداد برگزار خواهد شد.

جعفری درباره تعداد کم فیلم‌های بلند سینمایی در جشنواره اظهار کرد: ما سعی کردیم در انتخاب آثار سختگیری داشته باشیم هرچند برای برگزاری جشنواره برخی مصلحت‌اندیشی ها هم وجود دارد و ممکن است برخی آثار در جشنواره حضور داشته باشند که از نظر کیفیت مورد تایید ما نباشند. اگر ما جشنواره را نداشته باشیم طبیعتا جایی برای تجلیل از فیلمسازان و سینمای کودک وجود ندارد در نتیجه به دلیل بی‌توجهی و قدرنشناسی ما فعالان این حوزه به سینمای بزرگسال می‌روند.

در دنیای امروز نباید کودک و نوجوان را کنار هم قرار داد

وی درباره تفکیک رده سنی کودک و نوجوان گفت: تعاریف و اقتضائات کودک و نوجوان کاملا متفاوت است. اگر بخواهیم نوجوان را به صورت تخصصی درنظر بگیریم باید یک جشنواره مستقل برایش برگزار کنیم. نوجوانی از نظر روان شناسی دوران گذار است و در دوره ای درکنار هم قرار دادن کودک و نوجوان غلط نبوده است اما در دنیای امروز این کار خیلی درست نیست. ما تلاش کردیم تفکیک‌هایی در جشنواره کودک و نوجوان انجام شود یعنی در سال‌های قبل جایزه فیلم کودک و نوجوان ازهم جدا شدند.

جعفری درباره خروجی المپیاد فیلمسازی در طول این سال‌ها توضیح داد: فرصت‌ها و استعدادهایی در المپیاد حضور دارند که من هنوز هم با ۲ نفر از این بچه ها در ارتباط هستم. اما اینکه چرا المپیاد جریان‌سازی ندارد به این دلیل است که باید با انجمن سینمای جوانان ارتباط برقرار کرد. امسال مذاکراتی انجام شده است و المپیاد فیلمسازی با انجمن سینمای جوانان برگزار خواهد شد. یکی از دلایل تعویق برگزار المپیاد نیز به همین دلیل است که انجمن درگیر برگزاری جشنواره فیلم کوتاه تهران است.

