به گزارش خبرنگار مهر، کمال حیدری پیش از ظهر پنج شنبه در نخستین گردهمایی فیلم‌سازان نوجوان هم‌زمان با آغاز سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با بیان اینکه «اصفهان می‌تواند سرفصلی جدید برای جهش هنر و تمدن ایران باشد»، اظهارکرد: شما هنرمندان نوجوان نباید خود را دست‌کم بگیرید، چرا که آینده سینمای ایران در گرو خلاقیت و تلاش شماست.

وی با اشاره به تجربه تاریخی ۱۳ جوان در سوریه که با آموزش فشرده توانستند شگفتی‌آفرین شوند، افزود: همان‌گونه که آن نوجوانان با همت و اراده به موفقیت رسیدند، شما نیز باید با الهام از تمدن عظیم اصفهان برای آینده سینمای ایران تلاش کنید.

حیدری با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی نوجوانان در عرصه‌های هنری گفت: بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب، جوانان نباید از مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی شانه خالی کنند، بلکه باید با زبان هنر در عرصه جهانی ظاهر شوند.

مدیر اجرایی جشنواره ادامه داد: اصفهان به دلیل غنای فرهنگی و هنری، همواره الهام‌بخش تمدن ایرانی بوده است؛ همان‌گونه که به گفته سفیر فنلاند، این غنا تا عرصه معماری نیز متجلی شده و همه شهروندان اصفهان باید به آن افتخارکنند.

وی افزود: در این گردهمایی ۳۰ نوجوان منتخب در قالب شش گروه پنج‌نفره و با همراهی مربیان و اساتید سینما، از دهم تا پانزدهم مهرماه در کارگاه‌های تخصصی فیلم‌سازی حضور یافته و آثار تولیدی آنان در آیین پایانی اکران و داوری خواهد شد.