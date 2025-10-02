به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، اسامی هشت اثر در رسته داستانی، پویانمایی، مستند و تجربی بخش ملی که به بخش بینالملل این دوره از جشنواره فیلم کوتاه تهران راه یافتهاند، به شرح زیر است:
داستانی:
آواز نهنگ شکارچی/ آرمین یوسفنژاد/ رشت
انار/ مهرداد جلالی/ تهران
تیتان/ هادی رضایتی/ تهران
خداحافظ آشغال/ بهرام و بهمن ارک/ تبریز
کانکس/ دینا رضایی/ تهران
پویانمایی:
وزن مقدس/ فرنوش عابدی و نگاه فردیار/ تهران
مستند:
روبارو/ امیر پذیرفته/ رفسنجان
تجربی:
گمشده در قلمرو رویاها/ حسن وحدانی/ تبریز
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار خواهد شد.
نظر شما