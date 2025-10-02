  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۴

معرفی آثار راه یافته بخش ملی به بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران

اسامی فیلم‌های راه‌یافته از بخش ملی به بخش بین‌الملل چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، اسامی هشت اثر در رسته داستانی، پویانمایی، مستند و تجربی بخش ملی که به بخش بین‌الملل این دوره از جشنواره فیلم کوتاه تهران راه یافته‌اند، به شرح زیر است:

داستانی:

آواز نهنگ شکارچی/ آرمین یوسف‌نژاد/ رشت

انار/ مهرداد جلالی/ تهران

تیتان/ هادی رضایتی/ تهران

خداحافظ آشغال/ بهرام و بهمن ارک/ تبریز

کانکس/ دینا رضایی/ تهران

پویانمایی:

وزن مقدس/ فرنوش عابدی و نگاه فردیار/ تهران

مستند:

روبارو/ امیر پذیرفته/ رفسنجان

تجربی:

گمشده در قلمرو رویاها/ حسن وحدانی/ تبریز

چهل ‌و ‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.

علیرضا سعیدی

