شرط توسعه مراکز دانشگاهی علمی کاربردی ارائه آموزش متفاوت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه جامع علمی کاربردی و منطقه ویژه اقتصادی سرخس تفاهم نامه همکاری امضا کردند. در مراسم انعقاد این تفاهم نامه، محمد علی‌اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با بیان اینکه مرزها باید دروازه توسعه باشند، اظهار داشت: علی رغم اینکه در کشور ما از این مهم غفلت شده است ولی دانشگاه جامع علمی کاربردی مأموریت دارد در مناطق کمتر برخوردار و مرزی نقش‌آفرینی کند.

علی اکبری تصریح کرد: سرخس نیز با ظرفیت‌های موجود می‌تواند به یکی از مراکز آموزشی شاخص تبدیل شود و ما تمایل داریم در حد توانمان به این منطقه کمک کنیم.

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: ما مجاز به توسعه مراکز دانشگاهی جدید هستیم به شرطی که آموزش متفاوتی ارائه شود؛ یعنی تربیت دانشجویانی با مهارت‌های ویژه که دیگر دانشگاه‌ها ارائه نمی‌کنند از همین رو، ضروری است امکان‌سنجی دقیقی صورت گیرد تا مشخص شود این مرکز در چه حوزه‌هایی می‌تواندنیروی متخصص تربیت کند و برای دانشجویان اشتغال تضمین‌شده فراهم شود.

علی اکبری ادامه داد: با انعقاد این تفاهم‌نامه و تعریف نیازها براساس اولویت مجموعه، می‌توانیم همکاری خوبی در راستای گسترش همکاری و ایجاد مرکز آموزش علمی کاربردی در منطقه داشته باشیم اما دانشگاه جامع علمی کاربردی دارای ضوابط و مقررات خاصی است که باید از طریق ایجاد زیرساخت های لازم در منطقه ویژه اقتصادی مهیا شود یکی از آنها این است که نیروهای مورد نیاز منطقه از پرورش یافتگان همان مرکز آموزش علمی کاربردی باشند یعنی دانشجویانی تربیت کنید که خودتان آنها را جذب نمایید.

وی عدالت آموزشی را یکی دیگر از اهداف دانشگاه جامع علمی کاربردی دانست و بیان کرد: دانشگاه از ابتدای فعالیت همواره درصدد توسعه همه جانبه در همه مناطق کم برخوردار و توسعه نیافته بوده است چرا که به عدالت آموزشی اعتقاد دارد اما امروزه ایجاد مرکز تابع ضوابط و مقررات خاص تر است مثل تضمین اشتغال از جانب دستگاه متقاضی ایجاد مرکز آموزش علمی کاربردی که ملزم به رعایت آن هستیم.

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی همچنین خاطرنشان کرد: تجربه همکاری دانشگاه با صنایع مختلف در کشور نشان داده است که پیوند صنعت و آموزش می‌تواند فرصت‌های بی‌نظیری برای اشتغال فارغ‌التحصیلان ایجاد کند. امیدواریم این تفاهم‌نامه آغازگر تحولی جدی در توسعه مهارت‌آموزی در منطقه آزاد سرخس باشد.

گفتنی است این تفاهم‌نامه با هدف توسعه آموزش‌های مهارتی، تربیت نیروی انسانی متخصص و تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه‌های علمی، پژوهشی و صنعتی به امضای دکتر محمد جواد سلجوقی رئیس واحد استانی خراسان رضوی و محمدرضا رجبی مقدم مدیرعامل منطقه وِیژه اقتصادی سرخس رسید.