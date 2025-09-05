  1. حوزه و دانشگاه
دانشگاه علمی کاربردی به دنبال تخصصی‌سازی مشاغل با همکاری اصناف است

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربری در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه جامع علمی‌کاربردی و اتاق اصناف استان همدان گفت:دانشگاه جامع علمی کاربردی به دنبال تخصصی‌سازی مشاغل با همکاری اصناف است.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه جامع علمی کاربردی و اتاق اصناف استان همدان با حضور محمد علی‌اکبری، رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی و مهدی غلامی رئیس اتاق اصناف استان همدان در محل ساختمان واحد استانی همدان برگزار شد.

علی‌اکبری در این مراسم اظهار داشت: اجرای این تفاهم‌نامه با حمایت کامل دانشگاه انجام می‌شود و نزدیکی و همکاری دانشگاه با اصناف می‌تواند نقش مهمی در ارتقای توانمندی‌های شاغلان و افزایش بهره‌وری اقتصادی ایفا کند.

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی همچنین اصناف را بخش مهمی از اقتصاد کشور دانست و گفت: اصناف نیازمند آموزش‌های نوین و هدفمند هستند و این تفاهم‌نامه فرصتی ارزشمند برای ارتقای سطح مهارت‌های شاغلان و افزایش رقابت‌پذیری در این بخش است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه جامع علمی‌کاربردی آماده است با طراحی و اجرای دوره‌های مهارتی متناسب با نیاز اصناف، زمینه رشد و توانمندسازی فعالان این حوزه را فراهم کند.

در ادامه، فرشاد دشتی سرپرست دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان همدان، با ارائه توضیحاتی در خصوص برنامه‌ها و ظرفیت‌های دانشگاه، خاطرنشان کرد: دانشگاه جامع علمی‌کاربردی هیچ محدودیتی در ارائه رشته‌ها و دوره‌های آموزشی ندارد و اصناف به عنوان بخش مهمی از چرخه مهارتی کشور می‌توانند از این فرصت بهره‌مند شوند.

وی همچنین بر برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت و مقطع‌دار ویژه اصناف تأکید کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم در این همکاری، معرفی و اجرای صلاحیت حرفه‌ای برای اصناف است که می‌تواند به ارتقای سطح خدمات و بهبود جایگاه شغلی فعالان این بخش منجر شود.

مهدی غلامی، رئیس اتاق اصناف استان همدان نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های بالای اصناف استان گفت: استان همدان دارای ۴۸ صنف و ۳۵ هزار واحد صنفی است که اکثر این مشاغل مشمول ماده ۱۳، یعنی دریافت گواهینامه مهارتی هستند.

وی افزود: دانشگاه جامع علمی‌کاربردی دقیقاً همان چیزی است که بازار کار و جامعه به آن نیاز دارد و آموزش‌های این دانشگاه می‌تواند اتفاقات بسیار خوبی را برای اصناف رقم بزند. غلامی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش گفت: هرچه در زمینه آموزش وقت بگذاریم کم است و نتایج مثبت آن در بهبود کیفیت خدمات اصناف و توسعه اقتصادی استان نمایان خواهد شد.

در پایان، طرفین بر اجرای برنامه‌های مشترک در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های مهارت‌افزایی و حمایت از طرح‌های نوآورانه اصناف تأکید و تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان همدان و اتاق اصناف استان همدان با هدف توسعه آموزش‌های مهارتی و توانمندسازی شاغلان اصناف، به امضا رسید.

