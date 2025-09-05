به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه جامع علمی کاربردی و اتاق اصناف استان همدان با حضور محمد علیاکبری، رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی و مهدی غلامی رئیس اتاق اصناف استان همدان در محل ساختمان واحد استانی همدان برگزار شد.
علیاکبری در این مراسم اظهار داشت: اجرای این تفاهمنامه با حمایت کامل دانشگاه انجام میشود و نزدیکی و همکاری دانشگاه با اصناف میتواند نقش مهمی در ارتقای توانمندیهای شاغلان و افزایش بهرهوری اقتصادی ایفا کند.
رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی همچنین اصناف را بخش مهمی از اقتصاد کشور دانست و گفت: اصناف نیازمند آموزشهای نوین و هدفمند هستند و این تفاهمنامه فرصتی ارزشمند برای ارتقای سطح مهارتهای شاغلان و افزایش رقابتپذیری در این بخش است.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه جامع علمیکاربردی آماده است با طراحی و اجرای دورههای مهارتی متناسب با نیاز اصناف، زمینه رشد و توانمندسازی فعالان این حوزه را فراهم کند.
در ادامه، فرشاد دشتی سرپرست دانشگاه جامع علمیکاربردی استان همدان، با ارائه توضیحاتی در خصوص برنامهها و ظرفیتهای دانشگاه، خاطرنشان کرد: دانشگاه جامع علمیکاربردی هیچ محدودیتی در ارائه رشتهها و دورههای آموزشی ندارد و اصناف به عنوان بخش مهمی از چرخه مهارتی کشور میتوانند از این فرصت بهرهمند شوند.
وی همچنین بر برگزاری دورههای کوتاهمدت و مقطعدار ویژه اصناف تأکید کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم در این همکاری، معرفی و اجرای صلاحیت حرفهای برای اصناف است که میتواند به ارتقای سطح خدمات و بهبود جایگاه شغلی فعالان این بخش منجر شود.
مهدی غلامی، رئیس اتاق اصناف استان همدان نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیتهای بالای اصناف استان گفت: استان همدان دارای ۴۸ صنف و ۳۵ هزار واحد صنفی است که اکثر این مشاغل مشمول ماده ۱۳، یعنی دریافت گواهینامه مهارتی هستند.
وی افزود: دانشگاه جامع علمیکاربردی دقیقاً همان چیزی است که بازار کار و جامعه به آن نیاز دارد و آموزشهای این دانشگاه میتواند اتفاقات بسیار خوبی را برای اصناف رقم بزند. غلامی با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در حوزه آموزش گفت: هرچه در زمینه آموزش وقت بگذاریم کم است و نتایج مثبت آن در بهبود کیفیت خدمات اصناف و توسعه اقتصادی استان نمایان خواهد شد.
در پایان، طرفین بر اجرای برنامههای مشترک در زمینه برگزاری دورههای آموزشی، کارگاههای مهارتافزایی و حمایت از طرحهای نوآورانه اصناف تأکید و تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه جامع علمیکاربردی استان همدان و اتاق اصناف استان همدان با هدف توسعه آموزشهای مهارتی و توانمندسازی شاغلان اصناف، به امضا رسید.
