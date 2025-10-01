به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا دیلمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به ولادت امام حسن عسکری (ع)، در سخنانی از تلاشهای این امام بزرگوار در دفاع از اسلام ناب و آمادهسازی جامعه شیعه برای ورود به دوران غیبت امام مهدی (عج) سخن گفت.
وی در این خصوص افزود: امام حسن عسکری (ع) در دوران خود، علیرغم فشارها و نظارتهای شدید حکومت عباسی، موفق شد فعالیتهای گستردهای در عرصههای مختلف سیاسی، علمی و اجتماعی انجام دهد. ایشان با راهبردهای هوشمندانه، ضمن حفظ اصول اسلام ناب، جامعه شیعی را در برابر جریانات انحرافی و تهدیدات فرهنگی محافظت کرد.
دیلمی به تلاشهای امام حسن عسکری (ع) در تبیین و پاسخ به شبهات در برابر فرقههای انحرافی و مدعیان دروغین اشاره کرد و گفت: در دوران امامت امام عسکری (ع)، شاهد اوجگیری برخی فرقههای ضاله و مدعیان دروغین بودیم. امام با استفاده از ظرفیتهای علمی و معرفتی، ضمن پاسخگویی به شبهات، مبانی صحیح اسلام ناب را تبیین کرد.
وی افزود: ایجاد شبکه وکالت و ارتباط با شیعیان در مناطق مختلف یکی دیگر از اقدامات برجسته امام بود که به حفظ امنیت فکری و سیاسی مسلمانان و جلوگیری از انحرافات فکری در برابر نظارتهای شدید حکومت کمک کرد.
مبارزه با دسیسههای عباسیان
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی گلستان همچنین به تلاشهای امام حسن عسکری (ع) در مقابله با دسیسههای حکام عباسی اشاره کرد و گفت: حاکمان عباسی که بهخوبی از انتظار جامعه برای ظهور امام مهدی (عج) آگاه بودند، همواره در تلاش بودند تا با دست بردن در روایات مربوط به مهدویت و تلاش برای شناسایی فرزند امام عسکری (ع)، مانع از تحقق این وعده الهی شوند. اما امام حسن عسکری (ع) با تدابیر خاص خود، در این زمینه نقشههای دشمنان را خنثی کرد.
وی تأکید کرد: امام حسن عسکری (ع) با توجه به شرایط خاص دوران خود، بهویژه در آستانه غیبت امام دوازدهم، تلاش زیادی برای معرفی ویژگیهای امام مهدی (عج) انجام داد. ایشان با این اقدام، جامعه شیعه را برای ورود به دوران غیبت و انتظار امام مهدی (عج) آماده ساخت.
انقلاب اسلامی و تداوم راه امامان معصوم
دیلمی گفت: امروز، بهبرکت خون شهدا و گفتمان ولایت فقیه، انقلاب اسلامی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و زمینهسازی ظهور امام مهدی (عج) قرار دارد. این انقلاب، با رهبری حکیمانه و شجاعانه، و مردمی بصیر و دشمنشناس، در برابر استکبار جهانی ایستاده است.
وی افزود: امروز وظیفه ما است که با حفظ انسجام اسلامی و دفاع از حریم امامت و ولایت، از دستاوردهای انقلاب صیانت کنیم و در برابر تحرکات دشمنان در جنگ شناختی و ادراکی، هوشیار باشیم.
نظر شما