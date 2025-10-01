به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم فاطمی صبح چهارشنبه در ششمین آیین تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، با اشاره به جایگاه نیت، خانواده و تربیت در مسیر حق، اظهار داشت: جابر بن عبدالله انصاری در نخستین اربعین حسینی با نیتی خالصانه به زیارت مرقد مطهر سیدالشهدا (ع) آمد و با عباراتی که مضمون آن همراهی با امام در سختی‌ها بود، نشان داد که نیت پاک انسان را در ثواب عمل شریک می‌کند.

وی با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) افزود: «هر کس نیتش همراه با قومی باشد، در عمل آن قوم شریک است.» همان‌گونه که در ظلم نیز سه دسته شریک‌اند: ظالم، یاری‌دهنده، و راضی به ظلم.

نماینده ولی‌فقیه در استان با ذکر داستانی از ساخت مسجد امام اصفهان، نقش خانواده را در آرامش و اقتدار مردان مؤمن برجسته دانست و گفت: کارگری که با نشاط و انگیزه در ساخت گنبد مسجد فعالیت می‌کرد، از آرامش خانه و همراهی همسرش نیرو می‌گرفت. تغییر در فضای خانوادگی، انگیزه و توان او را به شدت کاهش داد.

فاطمی با تأکید بر جایگاه زنان در تربیت مردان مقتدر، تصریح کرد: پیامبر اسلام (ص) فرمودند که جهاد زنان، خوب شوهرداری کردن است؛ یعنی مردی با روحیه‌ای قوی و عزتمند را به جامعه تحویل دهند. این جهاد خاموش، ستون پایداری خانواده و جامعه است.

وی در ادامه با اشاره به میلاد با سعادت امام حسن عسکری (ع) در هشتم ربیع‌الثانی، گفت: این امام بزرگوار در سال ۲۳۲ هجری قمری در مدینه منوره متولد شد و از کودکی تحت نظر خلفای عباسی به سامرا منتقل شد. با وجود محدودیت‌های شدید، ایشان توانستند حضرت ولی‌عصر (عج) را تربیت و به جامعه بشری تحویل دهند.

فاطمی خاطرنشان کرد: امروز وظیفه‌ی ماست که با نیت خالص، تربیت الهی، و آرامش خانوادگی، راه شهیدان را ادامه دهیم و جامعه‌ای مقتدر، مؤمن و متحد بسازیم.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر تذکر ندهیم، دین می‌میرد؛ باید با ادب، مهربانی و هدایت نسل‌های آینده، مسیر ایمان را زنده نگه داریم و با عبادت شبانه، مرکب سفر قرب الهی را فراهم کنیم.

وی با اشاره به تغییرات فرهنگی و اجتماعی، گفت: در گذشته به دختران توصیه می‌شد که صدای خلوت‌شان بلند نشود، اما امروز اگر پدران، مادران و بزرگان خانواده تذکر ندهند، آموزه‌های دینی در نسل جدید کمرنگ می‌شود. وظیفه‌ی ماست که با مهربانی، هدیه دادن، دل‌جویی و هدایت، دل‌ها را به دست بیاوریم و مسیر ایمان را زنده نگه داریم.

فاطمی در ادامه با اشاره به حدیثی از امام حسن عسکری (ع)، افزود: رسیدن به خداوند، سفری است که مرکب آن عبادت شبانه است. سوار شدن بر شب، یعنی برخاستن برای نماز، عبادت تا صبح، و حرکت به سوی قرب الهی. این مسیر، با شب‌زنده‌داری و بندگی خالصانه، انسان را به مرکز توحید می‌رساند.

وی با گرامیداشت میلاد امام حسن عسکری (ع)، تصریح کرد: عبادت شبانه، به افتخار این امام بزرگوار، هدیه‌ای است که باید در مسیر تربیت نفس و تقرب الهی مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان در پایان با تشکر ویژه از سرهنگ ترکی، برگزارکننده این محفل معنوی، گفت: از همه عزیزانی که زینت‌بخش این جلسه شدند و با حضور خود بر شکوه و وقار آن افزودند، صمیمانه سپاسگزارم. ان‌شاءالله خداوند عاقبت همه پیشکسوتان دفاع مقدس و خدمت‌گزاران اسلام، امام زمان (عج)، و ملت غیور ایران را ختم به خیر فرماید.