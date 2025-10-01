راهبرد امام حسن عسکری(ع) برای حفظ شبکه شیعه در دوران اختناق

حجت‌الاسلام محمد عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سابقه تاریخی شبکه سازی ائمه (ع) پس از واقعه عاشورا، خاطرنشان کرد: امام سجاد (ع) با وجود قرار گرفتن در شرایط سخت تقیه، کار بازسازی و بازیابی شبکه شیعه را با روشهای مختلفی مانند خرید و آزادسازی بردگان آغاز کردند. تربیت هزاران راوی حدیث در مکتب امام باقر (ع) و امام صادق (ع)، که خود پرورش یافته مکتب امام سجاد (ع) بودند، شاهدی بر موفقیت این تلاشها است.

وی افزود: این شبکه به تدریج توسعه یافت و حتی به نفوذ در دستگاه خلافت عباسی منجر شد، اما با تغییر رویه حکومت، فضای فعالیت برای ائمه (ع) به تدریج محدودتر شد. پس از شهادت امام کاظم (ع) و ایجاد ولوله در جامعه اسلامی، خلفای عباسی با بکارگیری حیله های مختلف، امام رضا (ع) را به دربار کشاندند و این روند محدودیت برای امام جواد (ع)، امام هادی (ع) و در نهایت امام حسن عسکری (ع) به اوج خود رسید، به طوری که آن حضرت عملاً در حصر خانگی به سر میبردند.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی همدان، امامت امام حسن عسکری (ع) را نقطه اوج این شبکه دانست و تصریح کرد: وظیفه امام یازدهم تنها حفظ این شبکه نبود، بلکه ایشان می بایست زمینه را برای دو رویداد عظیم تاریخی فراهم می کردند، پذیرش امامت حجت خدا در سن کودکی و آماده کردن شیعیان برای دوران غیبت.

عسگری با اشاره به وجود روایات تاریخی، خاطرنشان کرد: با وجود فضای شدید تقیه، شواهد بسیاری از وجود یک شبکه ارتباطی منسجم و فعال حکایت دارد. برای نمونه، روایتی وجود دارد که امام (ع) با ارسال چوبی که نام‌هایی در داخل آن جاساز شده بود، با یاران خود مکاتبه می کردند و بر دقت در انتقال پیام تأکید می فرمودند. همچنین، گزارشهای متعددی از ملاقاتهای پنهانی افراد با امام (ع) پس از تولد حضرت مهدی (عج) وجود دارد که همگی نشان از پابرجایی این شبکه ارتباطی دارد.

این کارشناس دینی به روایت معروف امام حسن عسکری (ع) درباره نشانه های مؤمن اشاره و تحلیل کرد: توصیه‌هایی آن حضرت - از جمله بلند گفتن «بسم الله» در نماز، به دست کردن انگشتر عقیق در دست راست و حضور در زیارت اربعین - را میتوان نوعی کدگذاری هوشمندانه برای شیعیان دانست. در شرایطی که دشمن به دنبال شناسایی و نابودی پیروان اهل بیت (ع) بود، این نشانه های ظاهری و عملی، به شیعیان امکان میداد تا در عین زندگی تقیه های، یکدیگر را به طور ایمن شناسایی کنند، حول محور واحدی جمع شوند و انسجام درونی خود را حفظ نمایند.

حجت‌الاسلام محمد عسگری در پایان با دعا برای توفیق همگان در پیروی از معصومین (ع)، تصریح کرد: این مجاهدتهای هوشمندانه امام حسن عسکری (ع) در آن عصر پراختناق بود که پایه های استواری برای استمرار تشیع بنا نهاد. درایت ایشان زمینه‌ساز همان مکتبی شد که امروز در دوران غیبت کبری، با رهبری ولایت فقیه، ملت شریف ایران و امت اسلام را قادر به خلق حماسه ها و افتخارهای بزرگ در برابر نظم سلطه گر جهانی کرده است.