https://mehrnews.com/x39b3n ۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۰ کد خبر 6607618 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۰ جشن میلاد امام حسن عسکری علیه السلام در زاهدان برگزار شد زاهدان - جشن با شکوه میلاد امام حسن عسکری علیه السلام با حضور پر شور مردم زاهدان برگزار شد.
