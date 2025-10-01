  1. استانها
آتش‌سوزی بخش عراقی هورالعظیم؛ رایزنی ایران با عراق برای رهاسازی آب

اهواز - مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان با اشاره به تداوم آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم گفت: رایزنی‌های دیپلماتیک برای رهاسازی آب از رود دجله همچنان در جریان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد اشرفی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم از چند ماه گذشته به‌طور متناوب ادامه دارد و دود ناشی از آن در برخی زمان‌ها موجب افزایش شاخص آلودگی هوا و در مقاطعی کاهش آن می‌شود. این وضعیت به‌ویژه بر شهرهای غربی خوزستان اثر جدی گذاشته است.

وی افزود: اقدامات متعددی در سطح ملی و استانی برای رفع این معضل در حال پیگیری است و موضوع در نشست اخیر هیأت دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت.

اشرفی با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک گفت: از طریق وزارت امور خارجه، در حال مذاکره با کشور عراق برای رهاسازی آب از دجله و خاموش کردن این حریق هستیم، اما تاکنون دولت عراق موافقت خود را اعلام نکرده است.

وی همچنین از انجام چندین عملیات آب‌پاشی هوایی در بخش عراقی تالاب خبر داد و بیان کرد: به علت گستردگی آتش، با وجود عملیات هواپیماهای آب‌پاش، حریق همچنان ادامه دارد.

