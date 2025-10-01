به گزارش خبرگزاری مهر،محسن کلاری صبح چهارشنبه در جلسه با مدیر شبکه آموزش صدا و سیما در شیراز ضمن بررسی ظرفیتهای مدارس و معلمان شاخص استان، به برنامهها و طرحهای در حال اجرای آموزش و پرورش فارس پرداخت.
وی با اشاره به اهمیت الگوسازی ظرفیتهای مدارس، به دبیرستان عشایری شهید بهشتی فارس اشاره کرد و گفت: این مدرسه با تقدیم ۹۲ شهید در دوران دفاع مقدس یکی از مدارس شاخص کشور است و برخی از دانشآموزان آن امروز در سطح ملی جز افراد برجسته محسوب میشوند که میتوانند به عنوان الگو در شبکه آموزش معرفی شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: طرح «تربیت هوشمند» در دست تدوین است تا بتوانیم اثربخشی برنامههای آموزشی را ارزیابی کرده و در برنامهریزیهای آینده از آن بهرهمند شویم.
کلاری تصریح کرد: تربیت متوازن دانشآموزان نیازمند توجه به تمامی ساحتهای تربیتی است و هوش مصنوعی میتواند در برنامهریزی دقیق و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.
نظر شما