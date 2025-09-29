به گزارش خبرنگار مهر، یونس غلامی صبح دوشنبه در در مراسم جشن عاطفهها، رویکرددر این جشن را صرفاً کمکرسانی مالی ندانست، بلکه آن را عاملی برای پیوند عاطفی و معنوی معرفی کرد و گفت: قرار نیست در جشن عاطفهها هر کسی که کمکی میکند، لزوماً مبلغی نقد یا کالایی را به صورت دستی اهدا کند؛ بلکه ما باید دلها را به هم نزدیک کنیم و کنار هم باشیم.
وی با برجسته کردن نقش ویژه دانشآموزان در جشن عاطفهها معنای اصلی جشن عاطفهها را همدلی و انجام درست مسئولیت اجتماعی نسبت به یکدیگر عنوان کرد و افزود: باید به جایگاهی برسیم که بتوانیم دستگیر یکدیگر باشیم، نه اینکه بدون توجه به نیاز واقعی، صرفاً به فکر جمعآوری اموال باشیم.
رئیس آموزش وپرورش ناحیه دو شیراز با استناد به آموزههای دینی مبنی بر اینکه «کسی که برای برآوردن نیاز مؤمنی تلاش کند، خدا حاجاتش را روا میکند»، بر اثرگذاری این اعمال نیک تأکید و تصریح کرد: در حقیقت مهرورزی نوعی مسئولیت اجتماعی و دینی است.
نظر شما