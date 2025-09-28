کامیاب: ۱۲۹ مددجو در آزمون‌ پایانی سوادآموزی قبول شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم کامیاب عصر یکشنبه در نشست مشترک با مسئولین اداره کل ندامتگاه‌های فارس گفت: علم‌آموزی با افزایش آگاهی و مهارت ها، قدرت تحلیل و انتخاب درست را در برابر آسیب های اجتماعی به افراد می دهد همچنین تحصیل و آموزش ارزش های اخلاقی و اجتماعی، فرصت های شغلی را برای افراد فراهم آورده و مانع از گرایش به بیکاری، بزهکاری و اعتیاد می‌شود.

وی بر ارتقای بینش و آموختن انواع سواد در ندامتگاه‌ها تاکید کرد و ادامه داد: برای دستیابی به اهداف کلی نظام و تحقق وظایف آموزشی و فرهنگی، بهره‌گیری از مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی لازم و ضروری است. کامیاب ادامه داد: ندامتگاه ها به صورت مستمر مشخصات افراد را برای بررسی وضعیت سواد برای ما ارسال می کنند که پس از واجد شرایط بودن و ثبت نام در دوره های سوادآموزی، اقلام آموزشی به صورت رایگان برای شرکت در دوره های سوادآموزی در اختیار مددجویان قرار می گیرد.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس افزود: همانطور که می دانیم فقر به عنوان یکی از عوامل مهم اجتماعی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر افزایش نرخ جرم و جنایت در جامعه داشته باشد که این موضوع تاثیری مستقیمی بر رفتارهای ناهنجار اجتماعی دارد.

کامیاب گفت: باید با هماهنگی سایر نهادها فعالیت هایی در زمینه کاهش فقر در جامعه پیش بینی گردد تا زمینه ساز کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش سلامت جامعه شود.

وی، هدف از ارائه آموزش به مددجویان زندانی را بازگشت آنان به زندگی شرافتمند در جامعه برشمرد و ادامه داد: تقویت مراکز یادگیری در ندامتگاه ها منجر به تلفیق سوادآموزی و مهارت زندگی، زمینه سازی برای یادگیری مادام العمر، ترویج فرهنگ تعاون و همکاری و توانمند سازی برای راه اندازی کسب و کار در بین مددجویان زندان می گردد.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس در پایان ضمن قدردانی از زحمات مسئولین ندامتگاه ها در پیگیری و اجرای طرح ها از فعالان عرصه سوادآموزی ندامتگاه های فارس که بیشترین همکاری را با معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش داشته‌اند، با اهدای لوح و جوایزی تقدیر به عمل آورد.