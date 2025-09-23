مدیرکل آموزش و پرورش فارس: اول مهر سرآغاز دانایی برای دانش آموزان است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کلاری صبح سه‌شنبه در آئین نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی در شیراز، بر ارواح طیبه ۵۰۰ شهید معلم و ۳۵۰۰ شهید دانش‌آموز و شهدای جنگ ۱۲ روزه درود فرستاد و تقارن فصل رویش جوانه‌های علم و توانایی با هفته دفاع مقدس را یادآور عشق، ایثار و فداکاری دانست و گفت: این هفته نسل جوان را به تجدید عهد با کتاب، دانش و معنویت فرا می‌خواند.

وی بر اهمیت آغاز مهر و روزی که نه تنها شروع تقویم بلکه نماد دمیدن روح دانایی در جامعه است تأکید کرد و ادامه داد: مهر، روزی است که سرنوشت ملت، اقتدار، دین، رفاه، توسعه، دموکراسی، عدالت و آزادی در آن آغاز می‌شود. مدرسه، مبدأ حرکت و مرکز انتقال دانش، پرورش انسانیت، اخلاق، معنویت، مسئولیت و هویت ملی است. هر کتاب چراغ راه آینده است و هر دانش‌آموز، بذر فردای ایران است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: آغاز سال تحصیلی فرصتی برای بازاندیشی در رسالت آموزش و پرورش است، آموزش و پرورشی که عدالت آموزشی را هدف قرار می‌دهد و با سرمایه‌گذاری در آن، آینده‌ای بهتر تضمین می‌شود.

تلاش نظام آموزشی بدون حمایت خانواده‌ها بی‌ثمر است

کلاری مدرسه را خانه دوم دانست و گفت: نقش والدین در تربیت و آموزش دانش‌آموزان بسیار مهم است؛ چرا که تلاش معلمان و نظام آموزشی بدون حمایت خانواده بی‌ثمر خواهد بود. مشارکت همه‌جانبه اولیا در اجرای برنامه‌های تربیتی، برای ساختن حیات طیبه ضروری است.

وی ادامه داد: در این روز مهم، پیمان می‌بندیم که مدرسه را در جایگاه رفیع خود بنشانیم، جایگاهی که در قانون عدالت آموزشی قرار گرفته و هیچ کودک و نوجوان ایرانی از حق آموزش باکیفیت محروم نماند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس افزود: مدرسه باید محلی برای آزادی اندیشه باشد، جایی که پرسشگری ارزشمند شمرده شده و خلاقیت شکوفا گردد. مدرسه باید آینده‌ای روشن‌تر را در آئینه دانش، معرفت و معنویت ببینید.

کلاری با اشاره به اینکه آغاز مهر، مسئولیت مشترک همه از دانش‌آموزان و معلمان گرفته تا خانواده و حاکمیت است، تصریح کرد: آموزش و پرورش نه تنها یک نهاد اداری بلکه رکن اساسی امنیت ملی است و هدف نهایی، بلند کردن پرچم انسانیت و شکوه ایران اسلامی خواهد بود.