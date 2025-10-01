  1. استانها
دادگستری خراسان شمالی مجازات جایگزین حبس را در معادن اجرا می‌کند

بجنورد- رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: ایجاد شعبه تخصصی اقتصادی و به‌کارگیری مجازات‌های جایگزین حبس با بهره‌گیری از ظرفیت مددجویان، دو رویکرد دستگاه قضایی در حمایت از حوزه معادن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بجنورد برگزار شد، با تأکید بر اهمیت فعالیت معدن‌کاران در بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال استان اظهار کرد: بهره‌برداری از معادن ظرفیتی ارزشمند برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است که علاوه بر کاهش بیکاری، در پیشگیری از جرایم نیز تأثیرگذار خواهد بود و همه مسئولان باید در حمایت از معدن‌کاران گام بردارند.

وی افزود: دستگاه قضایی خراسان شمالی ظرفیت مهمی برای تسهیل‌گری در حوزه امنیت معدن‌کاران دارد و در راستای رفع مشکلات آنان و ارائه راهکارهای مناسب، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.

رییس کل دادگستری خراسان شمالی همچنین ایجاد شعبه تخصصی اقتصادی و بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از مددجویان در حوزه فعالیت‌های معدنی را از برنامه‌های مهم در دستور کار دادگستری استان عنوان کرد.

