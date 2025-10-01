به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا براتیزاده در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بجنورد برگزار شد، با تأکید بر اهمیت فعالیت معدنکاران در بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال استان اظهار کرد: بهرهبرداری از معادن ظرفیتی ارزشمند برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است که علاوه بر کاهش بیکاری، در پیشگیری از جرایم نیز تأثیرگذار خواهد بود و همه مسئولان باید در حمایت از معدنکاران گام بردارند.
وی افزود: دستگاه قضایی خراسان شمالی ظرفیت مهمی برای تسهیلگری در حوزه امنیت معدنکاران دارد و در راستای رفع مشکلات آنان و ارائه راهکارهای مناسب، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.
رییس کل دادگستری خراسان شمالی همچنین ایجاد شعبه تخصصی اقتصادی و بهرهگیری از مجازاتهای جایگزین حبس و استفاده از مددجویان در حوزه فعالیتهای معدنی را از برنامههای مهم در دستور کار دادگستری استان عنوان کرد.
