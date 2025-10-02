مهدی کرامتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسیبشناسی حوزه معدن در دستور کار قرار گرفته و با استفاده از همه ظرفیتها به دنبال تحرکبخشی و همافزایی در این عرصه هستیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه مواد معدنی افزود: با وجود پتانسیلهای گسترده، بهرهبرداری معدنی در استان محدود است و باید با نوسازی ماشینآلات، تأمین تسهیلات و توسعه زیرساختها، جایگاه فرآوری معدنی ارتقا یابد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی همچنین از صدور ۳۱ مجوز بینام بر اساس زنجیره ارزش خبر داد و تأکید کرد: این اقدام با هدف هدایت سرمایهگذاریها در مسیر ارزشآفرینی و جلوگیری از خامفروشی انجام شده است.
وی درباره تسهیلات سفر ریاست جمهوری به استان گفت: بخشی از این تسهیلات به نوسازی ماشینآلات معدنی، رفع مشکلات ثبت سفارش و تأمین ارز در بانک مرزی اختصاص یافته است.
کرامتی همچنین ایجاد شهرک تخصصی صنایع معدنی در بام و صفیآباد اسفراین را از دیگر اقدامات مهم در این حوزه عنوان کرد و افزود: با حذف بروکراسیهای زائد، بستر مناسبی برای ارتقای شاخصهای معدنی و حضور پررنگ بخش خصوصی فراهم شده است.
