به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین یوسفی زواری در حاشیه نشست ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی اظهار کرد: مقرر شد دستگاههای اجرایی استان نسبت به ارائه خدمات خود در چارچوب مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی اقدام کنند.
وی بیان کرد: در خصوص توزیع عادلانه آگهیهای ثبتی نیز تصمیم گرفته شد تا این موضوع در قالب یک سازوکار اجرایی مشخص و روال واحد ساماندهی شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی افزود: مقرر شد این موضوع طی نشست مشترک مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و ثبت اسناد و املاک استان بررسی و نهایی شود تا از بروز ناهماهنگیها جلوگیری به عمل آید.
