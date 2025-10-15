به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین یوسفی زواری در حاشیه نشست ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی اظهار کرد: مقرر شد دستگاه‌های اجرایی استان نسبت به ارائه خدمات خود در چارچوب مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی اقدام کنند.

وی بیان کرد: در خصوص توزیع عادلانه آگهی‌های ثبتی نیز تصمیم گرفته شد تا این موضوع در قالب یک سازوکار اجرایی مشخص و روال واحد ساماندهی شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی افزود: مقرر شد این موضوع طی نشست مشترک مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و ثبت اسناد و املاک استان بررسی و نهایی شود تا از بروز ناهماهنگی‌ها جلوگیری به عمل آید.