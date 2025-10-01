جوهری: قضات باید همیشه به‌ روز باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جوهری ظهر چهارشنبه در دوره آموزشی تخصصی ویژه قضات با محوریت مبارزه با پولشویی و مسائل بانکی که در مجتمع آهوان شهرستان رودسر برگزار شد، اظهار کرد: این دوره آموزشی با هدف ارتقاء دانش تخصصی قضات در رسیدگی به پروندههای اقتصادی و مالی طراحی شده و در راستای برنامههای تخصصی قوه قضاییه اجرا میشود.
وی با تأکید بر اینکه قاضی باید همواره بهروز باشد، افزود: اگر قضات اطلاعات حقوقی، اقتصادی و بانکی بهروزی نداشته باشند، نمیتوانند مطابق با شرایط و مسائل روز جامعه قضاوت درستی انجام دهند.
مدیرکل امور آموزش قوه قضاییه هدف از این آموزشها را رسیدگی شفاف، دقیق و بهموقع به پروندههای حوزه اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: هرچه اطلاعات قضات دقیقتر و بهروزتر باشد، میتوانند در راستای تأمین نظم اقتصادی کشور، بهتر و مؤثرتر عمل کنند.
جوهری با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از فضای اقتصادی کشور گفت: متأسفانه برخی افراد بهدنبال منافع شخصی خود هستند و در چارچوب نظم اقتصادی کشور نمیگنجند. برای مقابله با این افراد، قضات باید آموزشهای لازم را ببینند تا بتوانند در صورت مواجهه با چنین پروندههایی، با دقت و آگاهی کامل رسیدگی کنند.
وی ادامه داد: این آموزشها هم جنبه پیشگیرانه دارد و هم حمایتی؛ چرا که اگر منابع مالی یا اموالی از سوی این افراد تصرف شده باشد، باید به بیتالمال بازگردد.
جوهری با تأکید بر ضرورت شکلگیری مدیریت سیستمی در حوزه قضایی، بیان کرد: قوه قضاییه بخشی از حاکمیت است و باید با تفکر سیستمی در مدیریت، در مواقع لازم ورود به موقع داشته و حافظ حقوق مردم باشد.
وی گفت: همانطور که در اصل ۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه بهعنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی شناخته شده، لازم است قضات نیز با اشراف کامل به قوانین و مسائل تخصصی، احکامی صادر کنند که هم قابل دفاع باشد و هم مقبولیت عمومی داشته باشد.
مدیرکل آموزش قوه قضاییه در پایان تصریح کرد: توصیه من به قضات این است که از آرای قبلی که مبتنی بر دانش زمان خود صادر شدهاند، عبور کنند و در صورت رسیدن به یافتههای جدید و دانش بهروز، در رأی قبلی تجدیدنظر کنند. قاضی باید همواره در مسیر تحول علمی حرکت کند تا بتواند تفسیر درست از قانون ارائه دهد و خللی در روند دادرسی ایجاد نشود.
