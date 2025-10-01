  1. استانها
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۵

ایلالی: ۶۲ درصد جرایم خراسان شمالی به مسائل مالی گره خورده است

بجنورد- دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی گفت: بیش از ۶۰ درصد جرایم استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم از مسائل مالی و اقتصادی نشأت می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ایلالی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه پیشگیری از وقوع جرایم خراسان شمالی که در سالن جلسات دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از جرایم ارتکابی در استان مربوط به موضوعات مالی و اقتصادی است به‌طوری‌که ۶۲ درصد از این جرایم مستقیم و غیرمستقیم به مسائل مالی برمی‌گردد.

وی افزود: آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرایم ارتباط مستقیمی با مشکلات اقتصادی دارد، بنابراین لازم است در این حوزه نگاه عمیق‌تری وجود داشته باشد.

دادادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی تصریح کرد: معادن ظرفیت بسیار خوبی برای اشتغال‌زایی در استان دارند و دستگاه قضایی خراسان شمالی نیز در راستای پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی، نگاه ویژه‌ای به موضوع معادن دارد و از فعالیت‌های قانونی در این بخش حمایت خواهد کرد.

