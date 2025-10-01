ایلالی: ۶۲ درصد جرایم خراسان شمالی به مسائل مالی گره خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ایلالی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه پیشگیری از وقوع جرایم خراسان شمالی که در سالن جلسات دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از جرایم ارتکابی در استان مربوط به موضوعات مالی و اقتصادی است به‌طوری‌که ۶۲ درصد از این جرایم مستقیم و غیرمستقیم به مسائل مالی برمی‌گردد.

وی افزود: آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرایم ارتباط مستقیمی با مشکلات اقتصادی دارد، بنابراین لازم است در این حوزه نگاه عمیق‌تری وجود داشته باشد.

دادادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی تصریح کرد: معادن ظرفیت بسیار خوبی برای اشتغال‌زایی در استان دارند و دستگاه قضایی خراسان شمالی نیز در راستای پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی، نگاه ویژه‌ای به موضوع معادن دارد و از فعالیت‌های قانونی در این بخش حمایت خواهد کرد.