به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری خراسان شمالی، حجتالاسلام حسن یوسفی زرومی، با اشاره به بازدید از چند پروژه معطل مانده مسکن مهر شهرک گلستان اظهار کرد: به نظر میرسد برخی از پروژهها، شامل چهار مجموعه، به دلیل سهلانگاری اعضای هیأت مدیره حدود ۲۰ سال معطل مانده و تحویل مالکان نشده است. با ورود و پیگیری دستگاه قضائی امیدواریم این فرآیند تسهیل و تسریع شود.
وی افزود: در یکی از پروژهها، علیرغم تکمیل آورده مالی متقاضیان، به دلیل سهلانگاری هیأت مدیره و تعاونی مسکن، واحدها تکمیل و تحویل مالکان داده نشده است.
یوسفی زرومی ادامه داد: تمام موانعی که به عنوان موانع فراروی پیشرفت فیزیکی این پروژهها تعریف میشود، انشاءالله در جلسه آتی ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بررسی خواهد شد و درباره ابعاد مختلف آن بحث و گفتگو خواهد شد.
قائم مقام ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان شمالی گفت: تلاش خواهد شد تا با اقدامات مقتضی، از جمله استفاده از آورده دولت و همکاری اداره راه و شهرسازی استان، تدابیری اتخاذ یا تمهیداتی فراهم شود تا این پروژهها تعیین تکلیف شوند.
