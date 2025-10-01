به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دلبری مشاور سازمان بهزیستی کشور در امور سالمندی، ضمن تشکر از به همکاری های ارزشمند صندوق جمعیت ملل و حضور سفرای کشورهایی با تجربه های موفق جهانی در حوزه سالمندی، گفت: امروز فرصتی ارزشمند برای هم اندیشی درباره آینده ایست که سالمندان ما شایسته آن هستند.

وی افزود: ایران امروز با یک تحول جمعیتی جدی روبروست. رشد سریع جمعیت سالمندان، چالش های بزرگ در حوزه های سلامت رفاه و مشارکت اجتماعی ایجاد کرده است. از بیماری های مزمن و هزینه های بالای مراقبت گرفته تا مسئله ی تنهایی و انزوا، اما در کنار این واقعیت ها ظرفیت های ارزشمندی نیز در کشور وجود دارد.

دلبری گفت: در فرهنگ ما سالمندان جایگاهی ویژه دارند. قرآن کریم بارها بر تکریم والدین و بزرگان تاکید کرده است و در سنت خانواده ایرانی احترام به سالمندان بخش جدایی ناپذیر هویت ماست. این پشتوانه فرهنگی و اخلاقی سرمایه ای بزرگ است که می تواند جهت دهنده سیاست ها و برنامه های امروز و فردای ما باشد.

وی افرود: در کنار این ارزش های فرهنگی ایران دارای زیرساخت های علمی در حوزه سالمندی است. انجمن های علمی شبکه ملی تحقیقات ی و مراکز دانشگاهی در این عرصه فعالند امروز بیش از بیست دانشگاه کشور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های سلامت سالمندی، پرستاری سالمندی و طب سالمندی ارائه خدمت می کنند. همچنین از نظر پژوهشی مطالعات کوورت سالمندی در شش استان کشور در حال اجراست و داده های ارزشمندی به دست آمده که می تواند مبنای سیاست گذاری و پژوهش های تطبیقی قرار گیرد.

دلبری گفت: در حوزه خدمات اجتماعی نیز گام هایی آغاز شده است. سازمان بهزیستی و شهرداری ها مراکز روزانه و کتب سالمندی را راه اندازی کرده اند.

وی افزود: برای آینده سه زمینه را برای همکاری مشترک پیشنهاد می کنم.پروژه های پژوهشی تطبیقی مبتنی بر داده های کوورت، تبادل علمی و آموزش نیروی انسانی در حوزه های تخصصی سالمندی و توسعه پایلوت های مراکز روزانه و اجتماعی با الگوگیری از تجارب موفق جهانی و کشور چین ژاپن و کره، این سه زمینه هستند.

مشاور سالمندی رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: ما باور داریم که آینده سالمندی تنها با همکاری های علمی، انسانی و فرهنگی میان کشورها ساخته می شود.

وی افزود: ایران آماده است با شما سفرا و نمایندگان سازمان های بین المللی وارد همکاری های پایدار شود و همکاری هایی که نه تنها دانش و تجربه را به اشتراک بگذارد بلکه به بهبود واقعی زندگی سالمندان منجر شود.

دلبری گفت: امروز از شما دعوت می کنیم که دست در دست هم مسیر تازه ای را برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان در ایران و منطقه آغاز کنیم. از پژوهش های مشترک و تبادل دانش گرفته تا توسعه مراکز روزانه آموزش نیروی انسانی و برنامه های نوآورانه در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی، و به خوبی می دانیم که تجربه های موفق کشورهایی مانند ژاپن چین و کره می تواند برای ایران الهام بخش باشد.همانطور که ظرفیت های بومی و فرهنگی ما می تواند الگویی تازه برای منطقه و حتی جهان ارائه دهد.

بیایید آینده ای بسازیم که در آن سالمندان با امید نشاط و احترام همچنان بخش فعال و اثرگذار جامعه باشند.