همکاری‌های علمی و فرهنگی؛ کلید آینده‌ای باکیفیت برای سالمندان ایران

مشاور سازمان بهزیستی کشور در امور سالمندی، در مراسم روز سالمند، مهمترین زمینه های مشترک همکاری های ایران با صندوق جمعیت ملل متحد در حوزه تحقیقات سالمندی را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دلبری مشاور سازمان بهزیستی کشور در امور سالمندی، ضمن تشکر از به همکاری های ارزشمند صندوق جمعیت ملل و حضور سفرای کشورهایی با تجربه های موفق جهانی در حوزه سالمندی، گفت: امروز فرصتی ارزشمند برای هم اندیشی درباره آینده ایست که سالمندان ما شایسته آن هستند.

وی افزود: ایران امروز با یک تحول جمعیتی جدی روبروست. رشد سریع جمعیت سالمندان، چالش های بزرگ در حوزه های سلامت رفاه و مشارکت اجتماعی ایجاد کرده است. از بیماری های مزمن و هزینه های بالای مراقبت گرفته تا مسئله ی تنهایی و انزوا، اما در کنار این واقعیت ها ظرفیت های ارزشمندی نیز در کشور وجود دارد.

دلبری گفت: در فرهنگ ما سالمندان جایگاهی ویژه دارند. قرآن کریم بارها بر تکریم والدین و بزرگان تاکید کرده است و در سنت خانواده ایرانی احترام به سالمندان بخش جدایی ناپذیر هویت ماست. این پشتوانه فرهنگی و اخلاقی سرمایه ای بزرگ است که می تواند جهت دهنده سیاست ها و برنامه های امروز و فردای ما باشد.

وی افرود: در کنار این ارزش های فرهنگی ایران دارای زیرساخت های علمی در حوزه سالمندی است. انجمن های علمی شبکه ملی تحقیقات ی و مراکز دانشگاهی در این عرصه فعالند امروز بیش از بیست دانشگاه کشور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های سلامت سالمندی، پرستاری سالمندی و طب سالمندی ارائه خدمت می کنند. همچنین از نظر پژوهشی مطالعات کوورت سالمندی در شش استان کشور در حال اجراست و داده های ارزشمندی به دست آمده که می تواند مبنای سیاست گذاری و پژوهش های تطبیقی قرار گیرد.

دلبری گفت: در حوزه خدمات اجتماعی نیز گام هایی آغاز شده است. سازمان بهزیستی و شهرداری ها مراکز روزانه و کتب سالمندی را راه اندازی کرده اند.

وی افزود: برای آینده سه زمینه را برای همکاری مشترک پیشنهاد می کنم.پروژه های پژوهشی تطبیقی مبتنی بر داده های کوورت، تبادل علمی و آموزش نیروی انسانی در حوزه های تخصصی سالمندی و توسعه پایلوت های مراکز روزانه و اجتماعی با الگوگیری از تجارب موفق جهانی و کشور چین ژاپن و کره، این سه زمینه هستند.

مشاور سالمندی رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: ما باور داریم که آینده سالمندی تنها با همکاری های علمی، انسانی و فرهنگی میان کشورها ساخته می شود.

وی افزود: ایران آماده است با شما سفرا و نمایندگان سازمان های بین المللی وارد همکاری های پایدار شود و همکاری هایی که نه تنها دانش و تجربه را به اشتراک بگذارد بلکه به بهبود واقعی زندگی سالمندان منجر شود.

دلبری گفت: امروز از شما دعوت می کنیم که دست در دست هم مسیر تازه ای را برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان در ایران و منطقه آغاز کنیم. از پژوهش های مشترک و تبادل دانش گرفته تا توسعه مراکز روزانه آموزش نیروی انسانی و برنامه های نوآورانه در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی، و به خوبی می دانیم که تجربه های موفق کشورهایی مانند ژاپن چین و کره می تواند برای ایران الهام بخش باشد.همانطور که ظرفیت های بومی و فرهنگی ما می تواند الگویی تازه برای منطقه و حتی جهان ارائه دهد.

بیایید آینده ای بسازیم که در آن سالمندان با امید نشاط و احترام همچنان بخش فعال و اثرگذار جامعه باشند.

