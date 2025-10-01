سانچز: اسرائیل«صمود» را تهدید نکند؛سرنشینان حمایت کامل دیپلماتیک دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا امروز چهارشنبه از اشغالگران صهیونیست خواست تا هیچ تهدیدی برای ناوگان صمود به مقصد غزه ایجاد نکند و تأکید کرد که این مأموریت بشردوستانه است و افراد حاضر در آن از «حمایت کامل دیپلماتیک» برخوردار خواهند بود.

نخست وزیر اسپانیا پیش از نشست غیررسمی سران کشورها یا دولت‌های اتحادیه اروپا در کپنهاگ، به نگرانی‌های فزاینده در مورد ایمنی ناوگان که در حال نزدیک شدن به غزه است و با خطر بالای رهگیری توسط نیروهای صهیونیست های اشغالگر مواجه است، پرداخت.

پدرو سانچز به خبرنگاران گفت: باید به یاد داشته باشیم که این یک مأموریت بشردوستانه است که اگر اسرائیل به آنروا (آژانس سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی) اجازه ورود و توزیع این کمک های بشردوستانه توسط سازمان ملل را می داد، این کار انجام نمی شد.

وی سپس خاطرنشان کرد که اسپانیا یک کشتی نیروی دریایی را برای کمک در مواقع اضطراری مستقر کرده است و از نزدیک با سایر کشورهای حاضر در این مأموریت هماهنگی می کند.

سانچز گفت: همیشه از همان دقیقه اول به اسرائیل گفته ام که منطقاً آن دسته از هموطنانی که در ناوگان‌ها هستند، از حمایت کامل دیپلماتیک برخوردار خواهند بود، زیرا غیر از این نمی تواند باشد. آنها هیچ خطر یا تهدیدی برای اسرائیل نیستند و بنابراین امیدوارم که تل آویو هیچ تهدیدی برای این ناوگان ایجاد نکند.