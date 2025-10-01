به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی در مراسم رونمایی از آثار و تجلیل از پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از علمای حوزه برگزار شد، خاطرنشان کرد: حضرت امام حسن عسکری در روایات «مَنْ کانَ منَ الفُقَهاءِ صائناً لِنَفْسِهِ، حافِظاً لِدینِهِ، مُخالفاً علی هَواهُ، مُطیعاً لاَمْرِ مَولاهُ فَلِلعَوامِ انْ یُقلّدوُهُ و…» در این تکلیف آماده سازی امت برای عصر غیبت، جامعه را به حاکمیت دین و مسائل پیرامون دین از طریق دستگاه فقاهت ارجاع دادند و گویا اینکه حکمرانی دینی بدون بهره گیری از دستگاه فقاهت و نهاد دین ممکن نیست.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب در پیام خود در یکصدمین پاسداشت حوزه های علمیه تحت عنوان حوزه پیشرو و سرآمد، نیز شاخصه هایی را ذکر کردند که نشان می دهد در حکمرانی دینی، تبیین اندیشه های اسلامی به نهاد حوزه و حوزیان واگذار شده است.

وی با اشاره به رسالت حوزه های علمیه گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یکی از شریان‌های اصلی و اساسی برای اتصال نهاد حاکمیت با نهاد حوزه و دین است و ساختار و نهادی که در اصل چهارم قانون اساسی و دو بند اول سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغ شده، به این مسئولیت اشاره دارد.

حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی با اشاره به فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: این مرکز طی یک سال گذشته با رویکرد مسأله‌محوری و نخبگانی، بیش از ۷۰۰ طرح و لایحه را بررسی کرده، ۶۵۰ نشست علمی برگزار کرده و با ۱۱۰۰ پژوهشگر حوزوی و دانشگاهی ارتباط برقرار کرده است.

پیوند پژوهش‌های دینی و فرآیند قانون‌گذاری رقم خورده است

وی با بیان اینکه این مرکز تاکنون دستاوردهای قابل توجهی داشته است، افزود: در یک سال گذشته حدود ۲۰۰ دیدار با علما، نخبگان و نمایندگان مجلس انجام شده و ارتباط مؤثری با بیش از هزار و ۱۰۰ پژوهشگر حوزوی و دانشگاهی برقرار شده است. همچنین مرکز در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضوری فعال داشته و حدود ۵۰۰ موضوع تخصصی مرتبط با پارلمان را بررسی و ارائه کرده است و در مجموع بیش از ۲۶۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی در کمیسیون‌ها صورت گرفته است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به فعالیت‌های آموزشی این مرکز گفت: تاکنون هفت دوره مدرسه پارلمانی با حضور ۷۴ استاد و بیش از دو هزار شخصیت حوزوی و دانشگاهی برگزار شده که نقش مهمی در پیوند میان پژوهش‌های دینی و فرآیند قانون‌گذاری داشته است.

وی همچنین از اجرای ده‌ها پروژه پژوهشی و رسانه‌ای خبر داد و خاطرنشان کرد: برنامه‌های رادیویی بر مدار قانون و تولیدات علمی این مرکز در راستای تبیین مبانی دینی قانون‌گذاری و آشنایی جامعه با ابعاد مختلف شریعت اسلامی بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی در پایان با قدردانی از همکاری اساتید و پژوهشگران گفت: امیدواریم با تداوم این فعالیت‌ها، نقش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در عرصه قانون‌گذاری اسلامی پررنگ‌تر شود و گام‌های مؤثرتری در جهت تحول و ارتقای نظام حکمرانی دینی برداشته شود.