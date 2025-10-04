بازداشت حامیان مردم مظلوم غزه توسط پلیس لندن + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشاتودی، اعتراضات جنبش اقدام برای فلسطین در لندن ساعاتی پیش در حمایت از مردم مظلوم غزه و به منظور اعلام انزجار از ادامه جنایت های اشغالگران صهیونیست در این باریکه، آغاز شد.

پلیس لندن نیز در حمایت از صهیونیست های اشغالگر به مقابله با مردم معترض و تظاهرکنندگان پرداخت.

بر اساس تصاویر منتشره از سوی این خبرگزاری، سالخوردگان نیز به دلیل حمایت از مردم مظلوم غزه در میان بازداشت شدگان قرار دارند.

تصاویر ارسالی از سوی خبرگزاری راشا تودی نشان می دهد که حین بازداشت یک فرد سالخورده از سوی پلیس، وی توسط مردم مورد تشویق قرار می‌گیرد.