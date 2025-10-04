  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۲

بازداشت حامیان مردم مظلوم غزه توسط پلیس لندن + فیلم

بازداشت حامیان مردم مظلوم غزه توسط پلیس لندن + فیلم

پلیس لندن حامیان مردم مظلوم فلسطین که برای محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی تجمعی مسالمت‌آمیز برگزار کردند را بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشاتودی، اعتراضات جنبش اقدام برای فلسطین در لندن ساعاتی پیش در حمایت از مردم مظلوم غزه و به منظور اعلام انزجار از ادامه جنایت های اشغالگران صهیونیست در این باریکه، آغاز شد.

پلیس لندن نیز در حمایت از صهیونیست های اشغالگر به مقابله با مردم معترض و تظاهرکنندگان پرداخت.

بر اساس تصاویر منتشره از سوی این خبرگزاری، سالخوردگان نیز به دلیل حمایت از مردم مظلوم غزه در میان بازداشت شدگان قرار دارند.

تصاویر ارسالی از سوی خبرگزاری راشا تودی نشان می دهد که حین بازداشت یک فرد سالخورده از سوی پلیس، وی توسط مردم مورد تشویق قرار می‌گیرد.

کد خبر 6611316

