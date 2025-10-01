دبیرکل حزب کار تونس خواستار محاصره سفارت آمریکا در کشورش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «حمه الهمامی»، دبیرکل حزب کار تونس در واکنش به توقیف کشتی‌های «ناوگان صمود» از سوی رژیم صهیونیستی، خواستار اقدامات فوری مردمی و سیاسی در مقابله با عادی‌سازی روابط با اسرائیل شد.



وی افزود: آنچه امروز برای ناوگان الصمود رخ داد، جنایتی بود که از تونس آغاز شد.



الهمامی با بیان اینکه غزه توانسته ملت‌ها و جنبش‌های اعتراضی را در سراسر جهان بسیج کند، افزود: باید از این فرصت برای تشدید فشار بر رژیم اشغالگر استفاده کنیم.



دبیرکل حزب کار تونس در ادامه با بیان اینکه آمریکا شریک جنایات صهیونیست‌ها در غزه است، گفت: من خواستار محاصره سفارت آمریکا در تونس هستم.

وی افزو: اتحادیه‌ها باید برای جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با اسرائیل وارد عمل شوند. ما در تونس این موضوع را در صدر فعالیت‌های خود قرار داده‌ایم.

ناوگان جهانی صمود (مقاومت) متشکل از بیش از ۵۰ کشتی است که برای شکستن محاصره غزه راهی این باریکه بود و در ادامه مسیر خود با حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی مواجه شد. این رژیم تعدادی از شناورهای ناوگان صمود را توقیف و شماری از فعالان حاضر در آن را بازداشت کرده است.

مدیریت ناوگان جهانی صمود اعلام کرد که در پی حملات اسرائیل، ارتباط خود با چندین کشتی را از دست داده و هم اکنون با جدیت در تلاش است تا وضعیت همه فعالان حاضر در کشتی‌‎ها و خدمه را پیگیری کند.

ناوگان جهانی صمود همچنین اعلام کرد که توقیف کشتی‌ها توسط اسرائیل، حمله‌ای غیرقانونی است که غیرنظامیان غیرمسلح را در آب‌های بین‌المللی هدف قرار داده است.

ناوگان جهانی صمود افزود که ۷۰ مایل دریایی از سواحل غزه فاصله دارد و بدون عقب‌نشینی به راه خود ادامه خواهد داد.

این ناوگان از کشورهای جهان خواست که خواستار امنیت همه سرنشینان کشتی‌‎ها و آزادی آنها شوند.