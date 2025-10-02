به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان صبح پنج شنبه در نشست توسعه مدرسه سازی هرمزگان، با اشاره به دوران ریاستش در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، اظهار کرد: در آن زمان 6 ماه دویدم برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان بودجه دولتی اما هیچ بودجه‌ای ندادند. همان‌جا تصمیم گرفتم خدمت به مردم را محدود به مرکز نکنم؛ وقتی تهران را از ذهنم حذف کردم، در عرض ۶ ماه ۶۵۰ خانه بهداشت ساختم؛ در مجموع بیش از ۱۶۰۰ اتاق ساخته شد و این مهم با کمک مردم محقق شد؛ از این رو استاندار هرمزگان نیز می تواند در از این ظرفیت استفاده کند.

رئیس‌جمهور با انتقاد از نابرابری‌های آموزشی گفت: نباید اجازه دهیم فرزندان مناطق محروم در شرایط نامناسب آموزشی تحصیل کنند، در حالی که در برخی مناطق شهری والدین هزینه‌های سنگینی برای ثبت‌نام مدارس می‌پردازند. باید نگاه‌ها را تغییر داده و مشارکت خیرین و مردم را در این زمینه گسترش دهیم.

وی همچنین بر لزوم اصلاح نظام آموزشی تأکید کرد و ادامه داد: نوع آموزش باید به گونه‌ای باشد که دانش‌آموزان به تفکر و طرح پرسش تشویق شوند و مهارت حل مسئله را بیاموزند. این مسئله نیازمند تغییر اساسی در روش‌های آموزش است.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، وابستگی اقتصاد کشور به منابع نفت و گاز را چالشی بزرگ خواند و گفت: ما باید با اتکا به سرمایه انسانی و توانمندی‌های داخلی، مسیر توسعه کشور را هموار کنیم و از وابستگی به نفت و گاز بکاهیم و اگر به این نقطه برسیم دیگر هیچ کسی از مکانیزم ماشه نخواهد ترسید و تاثیری از آن نخواهیم پذیرفت.

وی همچنین با تأکید بر برابری انسانی و شایسته‌سالاری، افزود: هیچ برتری‌ای بر اساس نژاد، جنسیت، قومیت یا گروه وجود ندارد و معیار اصلی، تقوا و انجام درست امور برای خداوند است؛ نگاه‌های حزبی و قومیتی باید کنار گذاشته شود و باید بدانیم که انسان ها سرمایه اصلی ما هستند و انسان ها مهم تر از ساختمان ها،دستگاه ها و ابزارها هستند چرا که همه تجهیزات ساخته دست نیروی انسانی ما است از این رو باید تلاش کنیم تا نیروی انسانی خود را توانمند کنیم.

مسعود پزشکیان ادامه داد: اولویت در توسعه زیرساخت‌های آموزشی با مناطق محروم است ضمن اینکه افزایش و ارتقای کیفیت آموزش نیز در دستور کار قرار گرفته است و باید به مردم بقبولانیم و آن ها را به این باور برسانیم که می خواهیم فرزندان‌شان در مدارس خوب درس بخوانند.

رئیس جمهور با بیان اینکه طی مهر ماه امسال ۲۲۰۰مدرسه در کشور بدون اتکا به اعتبارات دولتی به بهره برداری رسید تاکید کرد: مسئولان نباید منتظر دولت برای تامین اعتبار باشند و باید با مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت خیرین کارها را پیش ببرند.

وی در رابطه با مشکل برق و کولر مدارس نیز گفت: می‌توان از طریق پنل های خورشیدی بسیاری از مشکلات برق مدارس را حل کرد.

وی همچمنین نسبت به سرمایش سالن استانداری هرمزگان تذکر داده و خواستار خاموش کردن برخی کولرها شد.

