تجلیل سزار از جیم کری؛ یک افسانه زنده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از جولیا رابرتز و کوستا گاوراس که سال ۲۰۲۵ از سوی آکادمی سزار تجلیل شدند، این آکادمی در سال ۲۰۲۶ از جیم کری به عنوان «یک افسانه زنده واقعی هالیوود» تجلیل خواهد کرد.

این بازیگر ۶۳ ساله که برای نقش‌هایش در فیلم‌های «ماسک»، «ایس ونچورا»، «کارآگاه حیوانات» و «احمق و احمق‌تر» شناخته می‌شود، دیروز از سوی آکادمی هنرها و فنون سینمای فرانسه، به عنوان دریافت کننده این جایزه معرفی شد.

در بیانیه مطبوعاتی اعلام شد که جیم کری، بازیگر، در مراسم بعدی سزار که ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ در المپیا برگزار می‌شود، جایزه سزار افتخاری دریافت خواهد کرد.

جیم کری، متولد ۱۷ ژانویه ۱۹۶۲ در کاناداست. وی که کارش را با استندآپ کمدی و برنامه‌های تلویزیونی شروع کرد، با نقش‌های سینمایی‌اش به شهرت جهانی رسید. در بیانیه سزار گفته شده او در نقش شخصیت‌های پرشور، لجام‌گسیخته و فراموش‌نشدنی بازی کرده که در فرهنگ عامه به مرجع تبدیل شده‌اند. در متن این بیانیه همچنین از وی به عنوان یک افسانه زنده واقعی هالیوود یاد شده که قادر است چهره خود را تحریف کند تا شخصیت خود را مانند فیلم «ماسک» به شخصیتی نمادین بدل کند.

آکادمی سزار همچنین از وی به عنوان «بازیگری تمام‌عیار» با «حرکات وهم‌آلود» یاد کرده که در دهه ۱۹۹۰ «سبکی منحصر به فرد، ترکیبی از انرژی غیرقابل کنترل و حس به ارث رسیده از بزرگترین کمدین‌های دوران صامت را خلق کرد.

این بیانیه همچنین تأکید می‌کند موفقیت وی نباید به ژانر کمدی تقلیل یابد، زیرا او «قادر به اجرای دراماتیک بسیار قوی» است و در «نمایش ترومن» در سال ۱۹۹۸، در نقش مردی متفاوت ظاهر شده یا در «درخشش ابدی یک ذهن پاک» در سال ۲۰۰۴ در یک درام تمام عیار بازی کرده است.

آکادمی هنرها و فنون سینمایی فرانسه از کری به عنوان یک بازیگر نادر، آینده‌نگر و برنده چندین جایزه یاد کرده تا خاطرنشان کند وی پیش از این ۲ جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد و جایزه چارلی چاپلین را در جوایز بفتا بریتانیا برای کار استثنایی خود در کمدی‌هایی مانند «دروغگو، دروغگو»، «بروس قادر مطلق» و «گرینچ» دریافت کرده است.

در پایان متن آمده است که جایزه سزار افتخاری که به صورت زنده در پنجاه و یکمین مراسم جوایز سزار در کانال پلاس فرانسه پخش می‌شود، قصد دارد به جهانیان یادآوری کند که او همچنان چه بازیگر فوق‌العاده‌ای است.