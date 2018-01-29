جایزه سزار افتخاری به پنه لوپه کروز اهدا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، پنه لوپه کروز برنده جایزه اسکار امسال با دریافت سزار افتخاری تجلیل می‌شود.

آکادمی فرانسه امروز دوشنبه با انتشار این خبر اعلام کرد از بازیگر سینمای اسپانیا تجلیل می‌کند.

با انتشار بیانیه‌ای، آکادمی فرانسه از کروز به عنوان «عامل شگفتی فیلمسازان بزرگ با زیبایی درخشان لاتینی» یاد کرد و با تقدیر از فیلم‌های او چون «مشاور» ریدلی اسکات، «۹» راب مارشال، «قطار اکسپرس شرق» کنت برانا و «تکان نخور» سرجیو کاستلیتو، اعلام کرد امسال از این بازیگر تجلیل می‌کند.

این ستاره اسپانیایی گرچه به تازگی با فیلم «داستان جنایی: ورساچه» در صفحه کوچک تلویزیون ظاهر شده اما همواره ستاره مورد علاقه پدرو آلمادوار بوده است. این دو با هم در چند فیلم همکاری کرده‌اند که «همه چیز درباره مادرم» و «چشم‌هایت را باز کن» از جمله آنها هستند. او جایزه کن بازیگر زن اصلی را برای نقشش در فیلم «ولور» دریافت کرده است.

این بازیگر یک جایزه اسکار نیز برای کار با وودی آلن در فیلم «ویکی کریستینا بارسلونا» در کارنامه دارد.

کروز به زودی با فیلم بعدی اصغر فرهادی با عنوان «همه می‌دانند» که در ماه می (اردیبهشت) در جشنواره فیلم کن اکران می‌شود دیده خواهد شد.

مراسم اهدای جوایز سزار ۲ مارس در پاریس برگزار می‌شود.