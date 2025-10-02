  1. استانها
  2. قم
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

قالیباف به دیدار آیات جوادی آملی و مکارم شیرازی رفت

قالیباف به دیدار آیات جوادی آملی و مکارم شیرازی رفت

قم- رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه های سفر خود به قم با آیات جوادی آملی و مکارم شیرازی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف پیش از ظهر پنجشنبه در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهر مقدس قم با آیت الله عبدالله جوادی آملی دیدار و با این مرجع تقلید گفتگو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید نیز دیدار و گفتگو کرد.

ارائه گزارش عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های مختلف به خصوص مسائل اقتصادی و معیشتی و همچنین بیان آخرین شرایط و وضعیت کشور از جمله موارد مطرح شده از سوی قالیباف در این دیدارها بوده است.

وی پیش از این دیدارها، با آیت الله جعفر سبحانی و آیت الله شبیری زنجانب از دیگر مراجع تقلید نیز دیدار و گفتگو کرده بود.

در این دیدارها نیز مراجع عظام تقلید بر رسیدگی به وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه تأکید کردند.

کد خبر 6609144

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها