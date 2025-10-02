قالیباف به دیدار آیات جوادی آملی و مکارم شیرازی رفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف پیش از ظهر پنجشنبه در ادامه برنامههای سفر خود به شهر مقدس قم با آیت الله عبدالله جوادی آملی دیدار و با این مرجع تقلید گفتگو کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید نیز دیدار و گفتگو کرد.
ارائه گزارش عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزههای مختلف به خصوص مسائل اقتصادی و معیشتی و همچنین بیان آخرین شرایط و وضعیت کشور از جمله موارد مطرح شده از سوی قالیباف در این دیدارها بوده است.
وی پیش از این دیدارها، با آیت الله جعفر سبحانی و آیت الله شبیری زنجانب از دیگر مراجع تقلید نیز دیدار و گفتگو کرده بود.
در این دیدارها نیز مراجع عظام تقلید بر رسیدگی به وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه تأکید کردند.
