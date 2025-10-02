تخصیص ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای افتتاح ۲ بخش بیمارستان ولیعصر

به گزارش خبرنگارمهر، محسن نجفی زاده پیش ازظهر پنجشنبه در آیین افتتاح دو بخش درمانی و بهداشتی بیمارستان ولیعصر (عج) اراک با اشاره به موقعیت ویژه جغرافیایی استان مرکزی در مسیرهای مهم کشور و نرخ بالای سوانح و جمعیت سالمند اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های درمانی این استان یک ضرورت است.

معاون علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشوربا اشاره به تجهیز بخش توانبخشی و تأمین نیروی انسانی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک گفت: در این راستا ۳۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.

نجفی خواه ادامه داد: همچنین پروژه‌های بهداشتی و درمانی استان مرکزی با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است که ۴۰۰ میلیارد ریال آن از محل کمک‌های خیرین و مابقی از اعتبارات وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه تأمین شده است.

نجفی زاده افزود: پس از گذشت ۱۸ سال انتظار، بیمارستان ولیعصر (عج) در اراک به بهره‌برداری رسیده اما همچنان کمبودهایی در زمینه نیروی انسانی و تجهیزات وجود دارد که امید است با مشارکت خیران و ظرفیت‌های استانی و ملی، این مشکلات مرتفع شود و خدمات درمانی بهتری به مردم ارائه شود.

وی تصریح کرد: همزمان با افتتاح بیمارستان، اولین بخش توانبخشی استان نیز راه‌اندازی شده که با جذب نیروهای تخصصی شامل چهار پرستار، سه فیزیوتراپ و سه کاردرمانگر همراه بوده است.