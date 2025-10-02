به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شفیعی چافی شامگاه پنجشنبه در آیین تهیه مقدمات ثبت جهانی بازار سنتی اراک اظهار کرد: هماهنگیهای لازم انجام شده است تا برنامهها به صورت رسمی و اداری برگزار شود و همزمان فرصتی برای شنیدن دغدغهها و پیشنهادات فعالان حوزه فرهنگ و هنر نیز فراهم شود.
وی افزود: هدف ما بهرهبرداری حداکثری از زمان و ظرفیتهای موجود است و همزمان با پیگیری امور زیرساختی، توجه ویژهای به فرهنگ و هنر نیز در اولویت برنامهها خواهیم داشت.
شفیعی با تأکید بر توسعه متوازن استان تصریح کرد: برنامه های سفرهای استانی صرفاً به بازدید پروژههای عمرانی محدود نخواهد بود و بخشی از آن به گفتوگو با هنرمندان و فعالان فرهنگ و ورزش اختصاص مییابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی ادامه داد: این رویکرد نشاندهنده نگاه متوازن سازمان به توسعه استان است و هدف آن افزایش اثربخشی برنامههای سفرهای استانی از طریق همافزایی زیرساخت و فرهنگ میباشد.
تاکید کرد: با توجه به محدودیت دسترسی برخی دستگاهها و نهادهای مستقر خارج از استان، تلاش میکنیم حداکثر بهرهبرداری از حضور فعالان و کارشناسان در استان بهعمل آید.
شفیعی افزود: با توجه به کمتوجهیهای گذشته در حوزههای زیرساختی و شرایط حساس موجود، برنامهریزی شده است تا توجه ویژهای نیز به بخش فرهنگ و گردشگری اختصاص یابد.
نظر شما