به گزارش خبرنگار مهر، محسن نجفی خواه شامگاه پنجشنبه در آیین تهیه مقدمات ثبت جهانی بازار سنتی اراک اظهار کرد: ایران در طول تاریخ با بهره‌گیری از سرمایه انسانی و ظرفیت‌های فرهنگی خود، موفق شده هویت و استقلال خویش را حفظ کند و این ویژگی فرهنگی در نهاد تمام ایرانیان ریشه‌دار است.

وی افزود: حوزه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی ظرفیت‌های قابل توجهی دارند که با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت منابع می‌توان بیشترین اثرگذاری را در جامعه ایجاد کرد و این درحالی‌است که ورزش، رسانه و هنر از جمله بخش‌هایی هستند که با حداقل هزینه، بیشترین تاثیر را دارند.

نجفی خواه تصریح کرد: پروژه‌های استان مرکزی تاکنون حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و با حمایت‌های نهایی، آماده بهره‌برداری کامل هستند.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود این پروژه‌ها تا پایان سال آینده یا حداکثر در نوروز ۱۴۰۵ به طور رسمی افتتاح شوند.

معاون امور علمی،فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اهمیت میراث فرهنگی و تاریخی استان افزود: استان مرکزی بهشت مفاخر و یکی از استان‌های پرظرفیت کشور در حوزه علمی، فرهنگی و اجتماعی است و آثار تاریخی و معماری آن نشان‌دهنده نبوغ و فرهنگ غنی ایرانیان در طول تاریخ است.

وی تاکید کرد: سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش فرهنگ، هنر، سینما، صدا و سیما و ورزش نه تنها موجب ارتقای کیفیت زندگی مردم می‌شود، بلکه تضمینی برای حفظ هویت ملی و استمرار پیشرفت پایدار کشور خواهد بود.

مرمت بازار سنتی و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی مرکزی در اولویت برنامه‌های دولت است

معاون امور علمی،فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مرمت بازار سنتی و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان مرکزی از اولویت‌های مهم دولت است و تا سال آینده برنامه‌ریزی شده است این پروژه‌ها به بهره‌برداری کامل برسند.

وی افزود: این پروژه‌ها ضمن حفظ هویت تاریخی، ظرفیت جذب گردشگر و رونق اقتصادی را نیز افزایش می‌دهند و تلاش می شود با حمایت‌های مالی و مدیریتی، کار مرمت به‌طور کامل خاتمه یابد.

نجفی خواه تصریح کرد: علاوه بر حوزه میراث فرهنگی، توجه ویژه‌ای نیز به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی شده است تا اهالی هنر و ورزش بتوانند توانمندی‌های خود را به شکل گسترده‌تر ارائه دهند.

وی ادامه داد: مسائل معیشتی و ارتقای جایگاه هنرمندان برای دولت اهمیت ویژه دارد و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که از ظرفیت‌های آنان در فعالیت‌های فرهنگی و ملی استفاده شود.

معاون امور علمی،فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی کشور تاکید کرد: سال جاری، با محوریت سال پیامبر اعظم (ص)، برنامه‌های ملی و منطقه‌ای برای ترویج فرهنگ ایرانی و آموزه‌های اسلامی اجرا می‌شود تا از بهره‌برداری دشمنان جلوگیری شود.

وی افزود: با توجه به موفقیت‌های اخیر قهرمانان ورزشی، تقویت زیرساخت‌ها در حوزه ورزش، هنرهای نمایشی، موسیقی و کتابخانه‌ها از جمله برنامه‌های دولت است تا اهالی فرهنگ و ورزش بتوانند در مسیر استعدادها و توانمندی‌های خود فعالیت کنند.

نجفی خواه تصریح کرد: با بهره‌برداری کامل از این پروژه‌ها و زیرساخت‌ها، استان مرکزی به رونق و پویایی فرهنگی، هنری و ورزشی دست خواهد یافت و سهم قابل توجهی در ارتقای فرهنگ ملی ایفا خواهد کرد.