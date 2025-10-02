  1. استانها
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۲

سرمایه‌گذاری در ورزش و هنر زمینه‌ساز پیشرفت پایدار کشور است

اراک- معاون امور علمی،فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه‌های هنر، ورزش و رسانه با کمترین هزینه، بیشترین اثرگذاری را در توسعه پایدار کشور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نجفی خواه شامگاه پنجشنبه در آیین تهیه مقدمات ثبت جهانی بازار سنتی اراک اظهار کرد: ایران در طول تاریخ با بهره‌گیری از سرمایه انسانی و ظرفیت‌های فرهنگی خود، موفق شده هویت و استقلال خویش را حفظ کند و این ویژگی فرهنگی در نهاد تمام ایرانیان ریشه‌دار است.

وی افزود: حوزه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی ظرفیت‌های قابل توجهی دارند که با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت منابع می‌توان بیشترین اثرگذاری را در جامعه ایجاد کرد و این درحالی‌است که ورزش، رسانه و هنر از جمله بخش‌هایی هستند که با حداقل هزینه، بیشترین تاثیر را دارند.

نجفی خواه تصریح کرد: پروژه‌های استان مرکزی تاکنون حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و با حمایت‌های نهایی، آماده بهره‌برداری کامل هستند.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود این پروژه‌ها تا پایان سال آینده یا حداکثر در نوروز ۱۴۰۵ به طور رسمی افتتاح شوند.

معاون امور علمی،فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اهمیت میراث فرهنگی و تاریخی استان افزود: استان مرکزی بهشت مفاخر و یکی از استان‌های پرظرفیت کشور در حوزه علمی، فرهنگی و اجتماعی است و آثار تاریخی و معماری آن نشان‌دهنده نبوغ و فرهنگ غنی ایرانیان در طول تاریخ است.

وی تاکید کرد: سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش فرهنگ، هنر، سینما، صدا و سیما و ورزش نه تنها موجب ارتقای کیفیت زندگی مردم می‌شود، بلکه تضمینی برای حفظ هویت ملی و استمرار پیشرفت پایدار کشور خواهد بود.

مرمت بازار سنتی و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی مرکزی در اولویت برنامه‌های دولت است

معاون امور علمی،فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مرمت بازار سنتی و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان مرکزی از اولویت‌های مهم دولت است و تا سال آینده برنامه‌ریزی شده است این پروژه‌ها به بهره‌برداری کامل برسند.

وی افزود: این پروژه‌ها ضمن حفظ هویت تاریخی، ظرفیت جذب گردشگر و رونق اقتصادی را نیز افزایش می‌دهند و تلاش می شود با حمایت‌های مالی و مدیریتی، کار مرمت به‌طور کامل خاتمه یابد.

نجفی خواه تصریح کرد: علاوه بر حوزه میراث فرهنگی، توجه ویژه‌ای نیز به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی شده است تا اهالی هنر و ورزش بتوانند توانمندی‌های خود را به شکل گسترده‌تر ارائه دهند.

وی ادامه داد: مسائل معیشتی و ارتقای جایگاه هنرمندان برای دولت اهمیت ویژه دارد و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که از ظرفیت‌های آنان در فعالیت‌های فرهنگی و ملی استفاده شود.

معاون امور علمی،فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی کشور تاکید کرد: سال جاری، با محوریت سال پیامبر اعظم (ص)، برنامه‌های ملی و منطقه‌ای برای ترویج فرهنگ ایرانی و آموزه‌های اسلامی اجرا می‌شود تا از بهره‌برداری دشمنان جلوگیری شود.

وی افزود: با توجه به موفقیت‌های اخیر قهرمانان ورزشی، تقویت زیرساخت‌ها در حوزه ورزش، هنرهای نمایشی، موسیقی و کتابخانه‌ها از جمله برنامه‌های دولت است تا اهالی فرهنگ و ورزش بتوانند در مسیر استعدادها و توانمندی‌های خود فعالیت کنند.

نجفی خواه تصریح کرد: با بهره‌برداری کامل از این پروژه‌ها و زیرساخت‌ها، استان مرکزی به رونق و پویایی فرهنگی، هنری و ورزشی دست خواهد یافت و سهم قابل توجهی در ارتقای فرهنگ ملی ایفا خواهد کرد.

