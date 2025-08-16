به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظری پیش از ظهر شنبه در نشست خبری و آئین تجلیل از خبرنگاران با اشاره به طرح‌های در دست اقدام حوزه سلامت استان مرکزی اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، چهار مرکز جامع سلامت در شهرستان اراک، به بهره‌برداری می‌رسد که با ایجاد این مراکز، دسترسی مردم به خدمات اولیه بهداشتی و درمانی به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با بیان اینکه جذب نیروی جدید از طریق آزمون استخدامی در این استان مورد توجه ویژه است، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این نیروها در اورژانس مشغول به کار خواهند شد تا کمبودهای موجود جبران شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: علاوه بر این مراکز، چندین پایگاه اورژانس نیز در سطح شهر و مناطق حاشیه شهر، ایجاد می‌شود که نقش مهمی در تسریع خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی خواهد داشت.

وی ارز خرید سومین دستگاه MRI دولتی برای بیمارستان ولیعصر (عج) خبر داد و گفت: این دستگاه با مشارکت خیران استان تهیه و وارد بیمارستان شده و نیمه دوم شهریور ماه راه‌اندازی می‌شود و باید اذعان کرد که این اقدام موجب کاهش زمان نوبت‌دهی و تسهیل دسترسی بیماران به خدمات تخصصی می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به پیشرفت ۵۰ درصدی فازهای چهار و پنج بیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک، بیان کرد: با همراهی خیران حوزه سلامت، این پروژه ظرف ۶ ماه اخیر رشد قابل توجهی داشته و امید است تا پایان سال به بهره‌برداری برسد، مجموع کمک خیران برای توسعه این بیمارستان و تأمین تجهیزات آن تاکنون به بیش از ۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.

نظری همچنین از برنامه‌ریزی برای ارتقای جایگاه استان مرکزی در حوزه گردشگری سلامت خبر داد و گفت: وجود ۴۵۰ دانشجوی خارجی و زیرساخت‌های در حال توسعه درمانی، زمینه‌ای فراهم کرده است تا اراک به قطب گردشگری سلامت کشور تبدیل شود.

کمبودی خاصی در حوزه داروهای حیاتی نیست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: بیمارستان‌های ولیعصر (عج)، آیت‌الله خوانساری و امیرالمؤمنین طی سال‌های اخیر بازسازی و تجهیز شده‌اند و تنها بیمارستان امیرکبیر نیازمند بهسازی اساسی است که مجوز آن از وزارت بهداشت اخذ شده است.

نظری با بیان اینکه تاکنون گزارشی از کمبود دارو در استان دریافت نشده، ادامه داد: سهمیه دارویی اختصاص یافته پاسخگوی نیاز بیماران بوده و کمبود خاصی در زمینه داروهای حیاتی وجود ندارد.

وی عنوان کرد: یکی از اولویت‌های دانشگاه علوم پزشکی اراک ارتقای شاخص‌های پژوهشی و رتبه‌بندی بیمارستان‌ها است و با اقدامات انجام شده، رتبه سه بیمارستان مهم استان ارتقا یافته که این امر تأثیر مستقیم بر کیفیت خدمات درمانی خواهد داشت.

شهرداری اراک مسئول ساخت پارکینگ بیمارستان ولیعصر (عج) شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تصریح کرد: استاندار مرکزی مسئولیت ساخت پارکینگ برای بیمارستان ولیعصر (عج) را به شهرداری اراک قرار داده، اکنون زمین این پروژه متعلق به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در اختیار شهرداری قرار گرفته و شهرداری باید عملیات ساخت پارکینگ را انجام دهد.

نظری در خصوص وضعیت آسانسورهای بیمارستان گفت: راه‌اندازی بیمارستان ولیعصر (عج) یکی از مطالبات مهم مردم بود و به همین دلیل افتتاح زودهنگام صورت گرفت. از زمان آغاز بهره‌برداری تاکنون هیچ آسیبی به بیماران وارد نشده است.

وی افزود: چهار آسانسور بیمارستان تاکنون استانداردهای لازم را دریافت کرده و چهار آسانسور دیگر در فرایند اخذ استاندارد قرار دارند، کارشناسان اداره کل استاندارد اعلام کرده‌اند این نواقص جدی نیست، اما اقدامات لازم برای رفع آنها در جریان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک همچنین تصریح کرد: اقدامات خوبی در بیمارستان انجام شده است، هرچند اکنون شرایط ایده‌آل ما نیست، اما تمام ظرفیت‌ها برای رفع نواقص آسانسورها تا چند ماه آینده بکار گرفته می‌شود و پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی بخش VIP بیمارستان، خدمات به بیماران بهبود یافته و سطح درمان ارتقا یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک از اخذ مجوز ساخت خوابگاه متاهلی ۵۰ نفره خبر داد و گفت: این خوابگاه با مشارکت استانداری و معاونت دانشجویی وزارتخانه ساخته خواهد شد.