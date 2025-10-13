۱۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل کلینیک امام علی (ع) کمیجان تخصیص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جمالیان اظهار کرد: کلینیک تخصصی بیمارستان امام علی (ع) کمیجان سال ۱۳۹۸ با مشارکت بانک‌های تجارت و کشاورزی آغاز شده و بخش عمرانی آن استاندار پایان رسید اما به دلیل کمبود اعتبار، پروژه به مدت ۲ سال متوقف مانده بود و با حمایت وزارت بهداشت و مشارکت خیرین، روند اجرایی آن مجدد فعال شده است.

وی افزود: با تأمین اعتبار جدید، امکان راه‌اندازی موتورخانه و تکمیل تجهیزات فراهم شده و مسیر بهره‌برداری از این مجموعه درمانی هموار شده و این طرح به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم حوزه سلامت شهرستان کمیجان به‌زودی به نتیجه خواهد رسید.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تکمیل، تجهیز و راه‌اندازی کلینیک تخصصی بیمارستان امام علی (ع) شهرستان کمیجان تخصیص یافت و این مرکز درمانی تا ۲ ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

جمالیان افزود: اقدام اخیر در راستای ارتقای سطح خدمات درمانی و تسهیل دسترسی مردم شهرستان کمیجان به خدمات تخصصی پزشکی انجام شده است.