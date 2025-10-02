فلاحی: احداث ۸ باشگاه ورزشی بانوان در ایلام عملیاتی می شود

سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر و نتیجهبخش، خوشبختانه موفق شدیم تا دستور ویژه ریاست جمهوری مبنی بر احداث ۸ باشگاه ورزشی اختصاصی بانوان در استان ایلام را وارد فاز اجرایی نماییم.
وی بیان کرد: در جلسه اخیر با پیرهادی، معاون محترم وزیر و رئیس کارگروه مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت، توافق نهایی بر سر نحوه تخصیص و نظارت بر اعتبار مورد نیاز از محل مسئولیت اجتماعی آن وزارتخانه حاصل شده است.
نماینده مردم ایلام در مجلس ادامه داد: جایگاه بانوان در توسعه اجتماعی و اقتصادی استان ایلام انکارناپذیر است. آنها نیمی از جمعیت استان را تشکیل میدهند و توسعه متوازن و پایدار بدون توانمندسازی این قشر فعال، امری دستنیافتنی است.
فلاحی عنوان کرد: احداث این باشگاهها فراتر از یک پروژه ورزشی است؛ این یک سرمایهگذاری هدفمند بر سلامت جسمی و روانی جامعه بانوان و همچنین بستری برای افزایش مشارکت اجتماعی آنهاست.
وی گفت: ما به عنوان نمایندگان مردم، تا حصول اطمینان از کیفیت ساخت و افتتاح به موقع این ۸ مرکز حیاتی، نظارت دقیق خود را حفظ خواهیم کرد تا بانوان ایلامی به زودی از این زیرساختهای مهم بهرهمند شوند.
توسعه میادین بانکول و باباگیر، آغاز یک جهش اقتصادی در ایلام
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی از امضای تفاهمنامه همکاری میان شرکت نفت مناطق مرکزی و قرارگاه خاتمالاوصیا برای توسعه میادین بانکول و باباگیر خبر داد و گفت: تفاوت اصلی در جدیت اجرا و بهرهگیری از توان تخصصی است.
وی بیان کرد: این تفاهمنامه صرفاً یک امضای کاغذی نیست؛ بلکه آغاز عملیاتی شدن پتانسیل عظیم بانکول و باباگیر است. ما با انتخاب قرارگاه خاتمالاوصیا، به دنبال سرعت عمل، استفاده از فناوریهای بهروز و مهمتر از همه، تضمین اجرای با کیفیت بودیم. این میادین برای ما حکم یک منبع حیاتی را دارند.
فلاحی عنوان کرد: دستاورد اصلی این پروژه، تولید اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در سطح وسیع خواهد بود. توسعه این میادین نیازمند نیروی کار ماهر و نیمهماهر بومی است.
وی ادامه داد: تأکید کردیم که سهم اشتغال جوانان استان ایلام در تمام مراحل مطالعاتی، اجرایی و بهرهبرداری باید به صورت مکتوب تضمین شود. از سوی دیگر، افزایش ظرفیت تولید گاز استان، نه تنها امنیت انرژی منطقه را تقویت میکند، بلکه زمینه را برای ایجاد صنایع پاییندستی و زنجیرههای ارزش در خود استان فراهم میآورد که این امر، موتور محرک اصلی توسعه پایدار ما خواهد بود.
